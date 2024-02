Silvestre Dangond anunció concierto en Medellín

Después de generar un gran impacto en el Carnaval de Barranquilla el pasado fin de semana, donde su actuación se convirtió en tema de conversación a nivel nacional, Silvestre Dangond anunció su próximo gran concierto en Medellín.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario de un evento que no tiene precedentes y el 20 de abril será el día en el que Silvestre ofrecerá un espectáculo que, según la organización, promete marcar un hito en la historia de la música colombiana.

“Desde el principio de mi carrera Medellín siempre ha sido una plaza importante para mí. Les hago recordar que los primeros conciertos grandes los comencé a hacer aquí, en Medellín. Hice cuatro conciertos en la Plaza de Toros, no se me olvida que cuando yo hacía esos concierto Balvin todavía no los hacía y me llamaba y me decía: ¡uy guevón! ¿tú cómo estás haciendo eso? Mira cómo ha pasado el tiempo y hoy Medellín cuenta con grandes artistas”, dijo Silvestre.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Concierto de Silvestre Dangond en Medellín

Con su estilo enérgico característico y su voz inconfundible, Silvestre Dangond llega a Medellín para presentar su nuevo álbum “TA MALO”, el cual ha cautivado a sus seguidores. De acuerdo con el artista, el concierto promete ser una experiencia inolvidable que combinará música, emoción y un derroche de talento en el escenario.

El montaje del concierto estará a la altura, siguiendo el éxito de su regreso triunfal a Valledupar el pasado 14 de noviembre, donde logró dos llenos consecutivos con más de 34.000 asistentes.

También le puede interesar: Con porristas y nieve, Silvestre Dangond se unió al ‘juniorismo’ para ‘montársela’ a Juan Felipe Cadavid

Como parte de su gira promocional, Silvestre Dangond ya ha cautivado a sus seguidores en Barranquilla, Riohacha, Montería, Tunja y Cartagena con el lanzamiento en vivo de “TA MALO”. Ahora, tanto Bogotá como Medellín tendrán el privilegio de presenciar el poderoso espectáculo en vivo de Silvestre Dangond.

Las entradas estarán disponibles a partir del 16 de febrero a través de Tu Boleta. Es importante destacar que Silvestre vendió más de la mitad de las entradas para su próximo concierto en el Estadio El Campín de Bogotá en tan solo 24 horas.

La producción y organización del concierto está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos & Producciones, SD, Music Dreams, WK Entertainment, Hits Don’t Lie y Vibras Lab.