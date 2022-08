¿Nunca pudo superarlo?, siguen comparando a Silvestre Dangond con Kaleth Morales

Kaleth Morales marcó toda una generación, pues su forma de hacer vallenato cambió la generación. Muchos consideraban que Kaleth estaba irrespetando el género, ya que no era tradicional la forma en la que cantaba y el mismo ritmo con que lo hacía, pero lo cierto, es que solamente estaba revolucionando la historia de la música.

Lea también: Luego de 13 años, condenan al médico que engañó a Jessica Cediel por biopolímeros

El 24 de agosto del 2005, mientras el cantante estaba en las carreteras colombianas con su hermano, debido a un hueco que encontró en la vía, término saliendo del camino porque la camioneta perdió el control. Los dos chocaron contra un árbol, pero quien no se salvó fue Kaleth, que llegó al hospital, gracias al auxilio de un conductor, sin signos vitales.

Sin embargo, Kaleth pasó a la historia y ha tocado el corazón de muchos fanáticos del vallenato, tanto, que siguen recordándolo luego de 17 años del suceso. Pero lo cierto es que la misma carrera de Silvestre Dangond estuvo marcada por la ausencia de Kaleth, ya que los dos crecieron en la música al mismo tiempo, y, de hecho, en su momento, Kaleth llegó a ser más popular.

Ahora, algunos aseguran que si Kaleth siguiera vivo, sería mucho más grande, musicalmente hablando, de Silvestre, puesto que en la actualidad, es uno de los artistas más queridos y exitosos del género.

Lea también: Sin cejas: así apareció Rosalía en su último concierto, y sin piedad la criticaron

A pesar de que el mismo Silvestre le ha dedicado canciones y lo ha nombrado, muchos no pueden olvidar que Dangond ha cantado, incluso, canciones compuestas por Kaleth “Kaleth Morales siempre fue mejor que Silvestre Dangond, pero ustedes todavía no están listos para esta conversación” “Si Kaleth Morales no hubiese muerto, Silvestre Dangond no existiría” “y ‘A Blanco y Negro’ la cantaba mejor Kaleth Morales que Silvestre Dangond. Había que decirlo”

Sin embargo, hay otros que dicen que Kaleth se encargó de abrirle la puerta a los artistas de la nueva ola y que, ya con eso, hizo más que dejar huella en el mundo con un trabajo hecho.