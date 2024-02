¿Siguiéndole los pasos a Epa? Yina Calderón reveló sus deseos de ser madre a pesar de estar soltera de nuevo

Yina Calderón no deja de dar de qué hablar desde su polémico paso por ‘Protagonista de Nuestra Tele’, puesto que en sus redes sociales junto a sus familiares protagonizan bochornosos momentos que ponen en duda su rol como influenciadora, puesto que se destaca en su faceta de empresaria, pero a la hora de dar ejemplo con sus comportamientos preocupa a más de uno, ya que más allá de lo que hace, no deja de hablar de los famosos con opiniones críticas y ácidas, robándose los titulares de entretenimiento.

En cuanto su vida sentimental, también mantiene a sus seguidores al tanto, puesto que a pesar de haber tratado de ocultar su última relación amorosa, por medio de un en vivo se sinceró y reveló que de nuevo está soltera, que sufrió un mal de amor, pero que poco a poco va sanando.

Además dejó saber que por lo general ella es quien termina sus relaciones amorosas, y pidió a sus seguidoras tomar su ejemplo, ya que dijo:

“Los puedo amar a ellos, pero me amo más a mí, y así tenga que besar 50 sapos, tenga 500 novios, pero hasta que no me sienta completamente feliz y que sienta que me aman, que me quieren, porque no es que tengan o no plata, es que me sienta amada, respetada, que dan la vida por mí, toca seguir besando sapos, hasta que llegue el que es”.

Yina Calderón reveló si finalmente quiere ser mamá

En medio de sus confesiones fue interrogada por un fan, quien le preguntó si quería tener hijos y su respuesta sorprendió a más de uno, puesto que en varias ocasiones había revelado que eso no estaba entre sus planes por el mal ejemplo que ella es para la sociedad, tal como lo ha mencionado en sus controversiales videos.

“De pronto, estoy considerando la idea de inseminarme, pero no aún porque todavía tengo sueños que cumplir sola, quiero este año enfocarme a cumplir un sueño que tengo muy grande”.

Finalmente acotó que su idea es ser madre soltera, para no tener después inconvenientes con un hombre por la paternidad de su hijo.