“¿Por qué no me invitan?”: ‘Epa Colombia’ quedó afectada por no participar en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

‘Epa Colombia’ le dio a entender a sus seguidores de Instagram que le habría gustado participar en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, brindando un curioso mensaje a través de una historia en donde se pregunta con pesar por qué la producción del reality show no la consideró como una posible participante.

Este nuevo programa de RCN había generado muchas expectativas entre los televidentes y los usuarios de las redes sociales por lo famoso que ha sido este formato en otros países, reuniendo a grandes figuras del mundo del espectáculo para que convivan bajo el mismo techo, generando todo tipo de situaciones que llaman la atención de los espectadores.

Sin embargo, de cara a su estreno terminó decepcionando a la mayoría por diferentes razones, desde la elección de los participantes, pasando por varios errores técnicos durante el primer episodio, hasta las reacciones de Carla Giraldo frente a estos inconvenientes, algo que los internautas no dejaron pasar.

Pero pese a todas estas dificultades técnicas, tal parece que a Epa Colombia le habría gustado figurar entre los participantes de La Casa de los Famosos, indicando en un par de historias de Instagram que no entiende por qué no la tomaron en cuenta para entrar en el programa.

“¿Por que no llamaron a la Valdiri, a la Epa Colombia, a Yina, a La Jesuu, a Mahatma Ghandi, al papa Francisco?”, dijo entre risas la empresaria, mencionando a algunas de las figuras colombianas con las que ha tenido varios encuentros polémicos en el pasado.

En otra historia, la joven volvió a lamentarse y a expresar de manera pública su descontento por no haber sido tomada en cuenta por el programa de RCN: “¿A mí por qué no me invitan a La Casa de los famosos? ¿Por qué son así?”.

Epa Colombia está protagonizando su propio “show”

Desde el domingo, la influencer aprovechó sus redes sociales para hacer una denuncia pública en relación a un caso de extorsión que estuvo viviendo durante los últimos tres años en las redes sociales, asegurando que una persona que se encargaba de “blindar” su cuenta de Instagram le estaba intentando quitar dinero de manera fraudulenta.

“Me atacaron a mí, a mi empresa para hacerme una extorsión y cada tres meses te dicen: ‘no, es que te eliminaron la cuenta, te la inhabilitaron por la envidia, por muchísimas cosas’, y es mentira, es extorsión”, aseguró Epa Colombia en sus historias.

También reveló cuánto solía pagar cada mes durante tres años para mantener “segura” su cuenta, a pesar de que en el proceso tuvo varios inconvenientes con la misma: “tres años mi empresa pagando cinco millones de pesos mensuales por un blindaje que no existe”.