Epa Colombia mostró los cambios de su cuerpo por el embarazo: está atravesando por una fuerte reacción en la piel

Gracias a un procedimiento de inseminación artificial, la Epa Colombia y su novia Karol Samantha, están a punto de convertirse en mamás para recibir en su hogar a Daphne Samara, como han decidió bautizarla.

Sin embargo, el proceso de embarazo para la empresaria de keratinas no ha sido nada fácil. A través de sus redes sociales, aseguró estar cansada. “Siento que ya no aguanto más. Estoy pesadota. Yo sé que falta harto, amor”, le dice a su pareja quien desde el otro lado de la casa le da ánimos y le recalca que debe dejarse cuidar. “Tienes que prometerme que te vas a dejar aplicar la crema. No es un día si y otro día no”.

Tras este suceso, Epa Colombia compartió recientemente en sus historias de Instagram como ha avanzado en su proceso, contando los cambios que su cuerpo ha tenido.

“Amiga, yo normalmente soy pecosa y vengo hace mucho tiempo de tratar de quitarmelas, pero se me ha manchado mucho más la piel. Las pecas se me han pronunciado mucho más porque me he oscurecido”.

Luego, empezó a contar más detalladamente. “Los senos me han crecido tres tallas más. Y se me cayeron. El pezón se puso super negro y ancho. Estoy intentando sacarme los cositos para cuando pueda amamantar. Mi parte intíma, amiga, se oscureció de una manera increíble y la vagina se agrandó jajajaj”.

En otra grabación, narró como por el embarazo “la fibrosis se me ha notado muchísimo más, manchándome la piel” y le ha costado respirar normalmente.

Te puede interesar: Fue encontrado muerto Dilan Santiago, el niño de 2 años que llevaba desaparecido cuatro días

Asimismo, varias de sus operaciones a nivel facial y corporal se han desvanecido por el proceso de embarazo.

Ya en la parte de salud mental, dijo haber pasado los tres primeros meses vomitando todos los días y afrontando una depresión. “Jugaban las hormonas y creí que nunca lo iba a superar”.

A pesar de todo lo anterior, Epa Colombia aseguró estar feliz, “amo el proceso que estoy viviendo. Que me di la oportunidad de vivir la mejor etapa de mi vida y de una mujer. Mi hija va a ser la próxima Miss Universe de Colombia y le voy a ensañar a que aprenda el inglés. Voy a hacer un baby shower diferente a todos”.