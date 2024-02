La curiosa relación de Lina Tejeiro con Karen Sevillano fuera de La casa de los famosos

Lina Tejeiro ha sorprendido a sus millones de televidentes por la manera en la que ha afrontado su nueva etapa como presentadora de televisión en el reality show del Canal RCN, ‘La casa de los famosos’, donde cada noche junto a su colega Roberto Velásquez, noche a noche por ViX, se apodera de la improvisación para sacar los en vivo sin ningún tipo de problemas ni enredos.

La actriz recordada por sus papeles en ‘Padres e Hijos’, ‘Venganza’ y ‘Chichipatos’, está en su mejor etapa, puesto que brilla como empresaria, actriz y ahora presentadora del reality donde varias celebridades dejaron de lado a sus familias para convivir día y noche en la misma casa, monitoreados por cámaras las 24 horas del día.

Allí, Lina se encontró con su amiga, Karen Sevillano, a quien le debe gran parte de su reconocimiento en TikTok, puesto que la llanera utiliza los audios virales de la influenciadora para lograr sus mejores doblajes y llevarse los aplausos de sus fans por las interpretaciones reales que genera.

Las ocurrencias y consejos para mujeres que graba Karen, hicieron que la amistad con Lina traspasara las pantallas y se generara una amistad que nació tras un vínculo profesional que mezclaba el talento de las dos jóvenes.

A pesar de que Karen Sevillano ha logrado una amplia carrera como creadora de contenido digital y fue la ganadora del concurso, ‘LOL: Last One Laughing Colombia’, no alcanza a Tejeiro en número de seguidores en sus plataformas sociales, donde la actriz suma más de 10 millones de fans.

