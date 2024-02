“La televisión pública es de la gente”: Querida periodista de RTVC le dice adiós al noticiero

Para marzo de 2021, RTVC Sistema de Medios Públicos, le dio a conocer a los colombianos una alternativa informativa llamada ‘RTVC Noticias’, formato que recientemente le dijo adiós a una de sus caras más queridas; quien hizo parte de sus emisiones por más de dos años y que deja un vacío en los televidentes que estaban acostumbrados a ver a esta comunicadora en pantalla. ¿De quién se trata?

Aunque ya había tomado la decisión de apartarse de la redacción de este informativo, la periodista en cuestión no había hecho pública su salida, hasta que lo hizo recientemente mediante sus redes sociales, con un emotivo mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales que estuvieron presentes en esta etapa de su carrera.

“El 31 de diciembre de 2023 acabó mi paso por ‘RTVC Noticias’, Y no se alcanzan a imaginar la cantidad de memorias, de amistades, de momentos increíbles que me llevo”, fueron las palabras de Paula Fresneda Gómez, periodista deportiva que dejó atrás esta casa para emprender nuevos proyectos.

La imagen de Fresneda no solo ha sido asociada a este noticiero, en sus etapas como profesional ha ejercido funciones para la plataforma de streaming Pluto TV, Canal Capital y Win Sports. “Los deportes siempre fueron nuestra gran pasión. Fueron dos años y dos meses que no olvidaré y me robaré una frase que dijo uno de mis jefes hace poco: la televisión pública es de la gente, sin importar su ideología política, su credo, origen y sexo”, fueron las declaraciones con las que Fresneda decidió culminar esta etapa.

