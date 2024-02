“Me pone triste”: Pirry preocupó a sus seguidores al revelar el estado de salud de su ‘viejito’

Guillermo Arturo Prieto De La Rotta, mejor conocido como ‘Pirry’, despertó la nostalgia de los millones de seguidores que acumula en las redes sociales, al dar a conocer el inmenso dolor que le provoca el estado de salud de su mascota, sensación que dejó plasmada en un emotivo mensaje que sonó a despedida, pero que abrió un gran y sentido homenaje.

Luego de sus apariciones en la pantalla chica colombiana, con su reconocido formato ‘Especiales Pirry’, Prieto De la Rota, decidió trasladar sus reportajes periodísticos y sus historias de vida a su cuenta de Instagram, en donde acumula 2,2 millones de seguidores, plataforma en la que abrió su corazón para hablar de su ‘hijo de cuatro patas’, de la raza yorkshire terrier.

“Mi perro está viejo, casi ciego, se tropieza con todo en la casa y hace poco tuvo una lesión y no lo operaban por que no resistía. Empiezo a sentir que algún día se irá, como todos nosotros, a mí me pone triste, él no piensa nunca en la muerta y por eso siempre está feliz”, fueron las palabras del comunicador, las cuales estuvieron acompañadas de un videoclip en el que se ve la conexión que tiene con su ‘peludito’ y la paciencia que le tiene a su animalito para ayudarlo a lidiar con sus dolencias.

Las imágenes fueron acompañadas por una pregunta que abrió el pie al debate, "¿Tienen mascotas viejas, cómo les va con eso?", a la que muchos internautas dieron respuesta con las siguientes reacciones: "A mí se me salen las lágrimas de solo pensar que la mía ya no este"

