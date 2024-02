Así reaccionaron los papás de Carlos Vargas al enterarse de su preferencia sexual

Carlos Vargas es un profesional muy respetado en el mundo del entretenimiento en Colombia. Ha trabajado en varios programas de televisión y ha sido reconocido por su trabajo como periodista y presentador. Hace tiempo, Carlos decidió hacer pública su orientación sexual y declararse gay. Esto ha sido un gran paso para él, ya que fue un proceso difícil para el presentador y su entorno familiar.

Es importante destacar que la decisión de Carlos de hacer pública su orientación sexual no solo es valiente, sino también necesaria. En un país donde la discriminación y la homofobia todavía son muy comunes, es importante tener modelos a seguir como Carlos, que demuestran que ser gay no es algo malo o vergonzoso.

Además, la decisión de Carlos también ha sido muy importante para la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Ha ayudado a visibilizar a una comunidad que a menudo es marginada y discriminada.

En una entrevista que concedió el reconocido presentador en Tropicana, reveló cómo fue su proceso para poder declararse abiertamente gay en su entorno familiar, desde sus días de colegio su familia sospechaba de su orientación sexual. Esto al parecer motivaba a su padre, Carlos Álvaro Vargas, a querer que él realizara el servicio militar.

“Mi papá fue militar, suboficial del Ejército. Mi papá quería que yo prestara servicio y mi mamá me dijo – mijo, si no quiere que su papá lo ponga a prestar servicio busquemos un colegio militar (...) en un deseo de mi papá de querer que su hijo fuera heterosexual de pronto quería que yo prestara servicio”, confesó Carlos.

Según el famoso, la primera persona que supo que era gay fue su hermana, ya que sentía una confianza especial con ella. Sin embargo, un día, durante una discusión, su padre terminó enterándose y su reacción fue echarlo de la casa.

“Mi mamá me dice con un tono de voz normal si usted va a ser así se va de la casa yo tendría 22 años, después eso no se habló mas porque yo me sentía como con pena”, confesó.

Después de ese episodio, Vargas se fue a la universidad y fue entonces cuando recibió una llamada de su mamá, quien, como de costumbre, le expresó su apoyo y le pidió que no se fuera.

“Me voy a clases y mi mamá me llama al celular y me dice ‘yo sé que usted me está escuchando, mijo, no se vaya de la casa que aquí también mando yo y yo soy su mamá, fresco’ pero yo no era capaz de hablar porque tenía un nudo en la garganta”, contó.

Ante esa difícil situación, el querido Carlos Vargas confesó que ese episodio de su vida le ayudo para ser mas fuerte y saber que su familia siempre estará para apoyarlo. De hecho, en la actualidad el presentador se lleva muy bien con su papá y ha logrado tener mucho éxito a nivel profesional.