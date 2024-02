Polémica en licitación de pasaportes: compañía oferente indica supuesto favorecimiento a Thomas Greg & Sons

Pasaporte colombiano (Photo by Joe Raedle/Getty Images) (Joe Raedle/Getty Images)

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una licitación pública abierta para definir la empresa que realizará la licitación de pasaportes en Colombia, el cual el monto del contrato alcanzaría los $416.000 millones de pesos. Esta licitación ya recibió varias observaciones.

En un primer lugar, se envío una carta de parte de uno de los oferentes, en su contenido enumera varias razones por las que presuntamente el proceso de licitación estaría a favor de Thomas Greg and Sons, la cual ha sido la organización que se ha encargado de los pasaportes en los últimos gobiernos.

La oferente Accesos Holográficos Sucursal Colombia, indica que el pliego de requisitos que exigen no cumple con igualdad de condiciones.

Le puede interesar: Mujer en carroza y una pareja desfilaron en ‘pelota’: desnudos en el Carnaval de Barranquilla

En el documento indican que en la experiencia, evidencian que la Cancillería pide que las certificaciones que la acrediten deben ser expedidas por la “autoridad emisora de pasaportes del país de origen”, lo cual lleva haciéndolo Thomas and Greg por varios años.

Además, pidieron que la experiencia pueda ser certificada por contratantes que sean directamente entidades del Gobierno o entidades privadas que presten servicio a un estado.

Esta compañía también pidió a través de la carta que no ocurra lo mismo que ocurrió con la licitación pasada, en la que los oferentes discutieron acerca de las desventajas en la determinación del puntaje técnico frente a Thomas Greg and Sons.

Lea también: Hay paso controlado en la vía Medellín- Costa Caribe: más de 20 horas estuvo bloqueada

Nuevas tecnologías en licitación de pasaportes

Las compañías oferentes pidieron a la Cancillería que se tome en cuenta las nuevas tecnologías en seguridad y mejoras para los pasaportes que están implementando, como foto principal en escalas de grises con sobre impresión a color, una tercera foto, imagen fantasma y otros.

También podría leer: Emotiva despedida a hincha del DIM que cumplió su último deseo en el estadio: lo aplaudían desde las tribunas

“La preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, si no también implica un tiempo muy superior ‘al mes’ con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas. No ha existido un solo proceso a nivel mundial donde se obligue a los proponentes a incurrir en semejante costo y menos sin tiempo de reacción”, indica la carta enviada.