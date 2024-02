Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron sus picantes preparativos para San Valentín

Alina Lozano y Jim Velásquez compartieron una serie de videos en Instagram en donde dejaron ver cómo se preparan para celebrar por primera vez como pareja casada el Día de San Valentín, dejando entrever que más allá del romance, las picardías están a la orden del día con disfraces y movimientos atrevidos.

El par de colombianos ha generado varios comentarios negativos a propósito de su romance y la diferencia de edad entre ellos, además de varias publicaciones que realizan en las redes sociales, las cuales suelen ser tildadas por los internautas cómo ridículas y subidas de tono en muchas ocasiones.

Puede leer: ¿Está satisfecho? Jim Velásquez respondió qué tan buena es Alina Lozano en la cama

A pesar de esto, la pareja suele hacer caso omiso a este tipo de mensajes, siguiendo adelante con el contenido en las redes sociales a pesar de despertar las burlas y la indignación de varios usuarios de las redes sociales.

Y a propósito del contenido que genera y la fecha que se acerca, Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron compartir en sus publicaciones de Instagram algunos videos en donde dejan ver cómo van sus preparativos para celebrar el Día de San Valentín, mostrando que las cosas prometen ponerse picantes.

Los primeros videos muestran a la pareja en una habitación de un hotel que cuenta con un tubo de ‘poledance’, algo que al parecer la actriz no conocía, ya que su esposo tuvo que explicarle un poco de qué se trataba.

Seguidamente se puede ver que ya empiezan a entrar en calor, ya que ambos deciden usar disfraces más atrevidos para hacer juegos de rol durante la fecha romántica, con Jim vistiéndose de policía atrevido, mientras que Alina optó por un traje naval ajustado.

Lea también: Así reaccionan Alina Lozano y Jim Velásquez cuando los etiquetan como “mamá e hijo”

Alina Lozano y Jim Velásquez generaron opiniones divididas

A través de las diversas publicaciones de la pareja, varios usuarios de Instagram dejaron todo tipo de mensajes en la sección de comentarios, con muchos de ellos apoyando el nuevo contenido de la pareja a propósito de San Valentín, mientras que otros los siguen tildando de ridículos, en especial a la actriz por protagonizar estos videos que, según ellos, no encaja con su edad.

“Te dejo de seguir de verdad que tanta estu...... Me hartó”, “Para ser ridículo en la vida como que no hay edad”, “Esa señora no está para eso” y “Parece que la madre de la novia en la despedida de soltera de la hija jajajajaja” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.

Por otro lado, varios usuarios de Instagram criticaron la vestimenta de Alina Lozano, indicando que si de verdad quería verse sexy debía usar menos ropa.