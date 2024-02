Así reaccionan Alina Lozano y Jim Velásquez cuando los etiquetan como “mamá e hijo”

Alina Lozano y Jim Velásquez dejaron claro que no les gusta que le pongan la etiqueta de “madre e hijo”, algo que al parecer suele pasar mucho por la diferencia de edad entre ellos. Y es que el par de colombianos mostró cuál es su reacción ante este tipo de comentarios, dejando ver que no son de su agrado.

Los colombianos han desatado polémica desde que su romance se hizo público en las redes sociales, algo que creció aún más luego de que finalmente se unieran en matrimonio, detalle que muchos usuarios de las redes sociales especulan que se trata de un teatro.

Pero a pesar de las diversas críticas que reciben a diario en sus publicaciones, el par ha decidido seguir adelante con su romance, mostrando con frecuencia cómo se ha estado desarrollando su matrimonio, entre videos cómicos y viajes accidentados.

Sin embargo, en una reciente publicación de Instagram, Alina Lozano y Jim Velásquez publicaron un clip en el que dejaron ver que a pesar de hacerle frente a las críticas, hay algo que no les gusta escuchar: que confundan su relación con la de una madre con su hijo.

A propósito de esto, grabaron un video en donde se puede ver cómo reaccionan ante este tipo de comentarios, comenzando el clip con ellos mostrando su cara de enojo.

Seguidamente se evidencia que para desmentir este comentario, enseñan sus anillos de bodas mientras continúan con el ceño fruncido y proceden a acercarse para darse un beso.

Sin embargo, la sección de comentarios del post se llenó de todo tipo de mensajes en donde se burlaban de su reacción: “la mamá de la mamá”, “con ese corte la abuela y el nieto”, “que relación tan incestuosa el de esa madre con su hijo”.

Jim Velásquez contó qué es lo que más le molesta que digan de su relación con Alina Lozano

Si bien el par dejó ver que no les gusta ser comparados con una relación entre madre e hijo, Jim Velásquez también reveló que hay otro comentario que no le agrada recibir en las redes sociales con respecto a su esposa: que digan que está con ella por dinero.

“Que me digan que estoy con Alina por el dinero. Ese es uno de los temas que más me dicen. Es muy difícil que la gente pueda entender, o no sé, les cuesta mucho entender que un joven como yo pueda producir mi propio dinero y que esté con una mujer mayor por amor y no por un tema económico”, dijo Jim Velásquez sobre su relación con Alina Lozano.