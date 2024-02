¿Está satisfecho? Jim Velásquez respondió qué tan buena es Alina Lozano en la cama

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a ponerse en la mira de los internautas a propósito de una picante publicación de Instagram en donde la actriz le pregunta a su esposo qué tan buena es ella en la cama. Ante esto, el joven le da una contundente respuesta que terminó desatando una gran cantidad de comentarios.

El par de colombianos ha generado mucha polémica desde que se dio a conocer su romance, lo cual ha ido escalando a medida que este ha ido evolucionando, al punto de que finalmente decidieron casarse a finales del 2023.

Sin embargo, la pareja de recién casados ha decidido hacer caso omiso a la mayoría de los comentarios negativos que le lanzan en las redes sociales, siguiendo adelante con su contenido, haciendo reír a muchos de sus seguidores con sus ocurrencias.

Y a propósito de esto, publicaron un clip en el que Alina Lozano le pide a su esposo que le aclare una duda en particular, preguntándole qué tan buena considera que es ella en la cama, invitando al joven a contestar sin miedo.

Ante esta interrogante, Jim Velásquez decide sincerarse por completo, brindándole toda la información que ella le pidió. Sin embargo, la respuesta no era la que Alina estaba esperando.

“Tú eres muy buena en la cama. Tú no roncas, no te levantas a hacer ‘chichí' en las noches, cosa que se me hace raro por la edad que tienes, tú no das patadas, dormimos en cucharita, no me robas las cobijas que eso es súper importante, no tiras gases en la cama”, dijo con seguridad el colombiano.

Al final del clip, la actriz dejó ver que no quedó del todo satisfecha con la respuesta del joven, ya que si bien le agradeció por su sinceridad, seguidamente salió de la cama llorando, dejando entrever que esperaba otro tipo de comentarios.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a recibir críticas

Si bien algunos de sus seguidores simpatizaron con el peculiar chiste, el cual viene rondando desde hace varios meses, otros grupo de usuarios de Instagram no quedaron del todo satisfechos, indicando que este tipo de publicaciones parecen “ridículas”, en especial para la edad de Alina Lozano.

“Qué chiste tan malo”, “Ya esta señora no esta pa eso, por favor, maduren los dos”, “Demasiada información, dejen algo para su intimidad” y “Qué ridícula se ve protagonizando esos videos después de salir en novelas pesadas. Triste” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la actriz.