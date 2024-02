Alina Lozano se sinceró sobre su gusto por el ‘colágeno’ y reveló las verdaderas razones por la que está con Jim

Luego de enfrentar a los críticos que dudaban de su amor verdadero, Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron juntar sus almas en sagrado matrimonio el pasado 23 de noviembre de 2023 . Desde que están viviendo esta nueva etapa de su relación, estos creadores de contenido han decidido darle la cara a varios rumores que se han generado sobre su vínculo, y recientemente Lozano hizo una revelación que dejó sin palabras a muchos.

En los últimos días, estos influencers han realizado varios clips en los que hablan de su idilio de amor, en los cuales Velásquez se sinceró sobre su gusto por las mujeres mayores, asegurando que no siente atracción por ellas, solo siente atracción por Alina. Ahora el turno le tocó a la actriz que interpretó a ‘Doña Nidia’ en la novela ‘Pedro el Escamoso’, quien aseguró que no necesariamente gusta del ‘colágeno’, al responder a la pregunta, ¿le gustan los menores?

“No sé cómo responder eso porque casi todas mis parejas, los hombres significativos de mi vida, han sido siempre menores que yo. No puedo decir que tengo una preferencia. Yo personalmente siento que no tengo éxito con los hombres de mi edad, o con los hombres proporcionales a mi edad; a esos hombres le gustan las mujeres más jóvenes y que, en cambio, para los hombres más jóvenes, tengo yo, para ellos, más encanto. Entonces no podría decir exactamente que tengo esa preferencia”, afirmó Lozano.

Cabe acotar que Alina estuvo casada con el actor cubano Mijal Mulkay, relación de la que nació su hijo Samuel, y cuyo lazo de argollas duró de 2005 al 2008.

