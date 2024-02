“Ojalá que todas mis parejas fueran como él” Verónica Orozco confesó quién es el actor que la pone a suspirar

Verónica Orozco es una actriz, cantante y compositora colombiana que ha trabajado en teatro, televisión y cine. Comenzó su carrera en la televisión colombiana a los 14 años y desde entonces ha participado en numerosas producciones. Pero no solo es una talentosa actriz, también es una excelente cantante. En 2006 lanzó su primer álbum como solista, titulado “Verónica Orozco”, el cual fue un gran éxito en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Además de su carrera artística, Verónica es una activista social y defensora de los derechos de las mujeres. Ha participado en campañas para prevenir la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Hace poco la actriz concedió una entrevista al programa ‘Desnúdate con Eva’ donde reveló varios detalles de su situación sentimental. De hecho, la actriz aseguró que ha sido una mujer de pocas ‘tusas’, pero las que ha afrontado no han sido sencillas: “He sido de las que sale corriendo un poco, pero he tenido un par que (no han sido) nada chévere”.

[ Karen Sevillano le pegó tremendo regaño al ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ por carencias en su baño privado ]

Verónica aseguró que no le molesta que le pregunten sobre su actual estado amoroso y comentó que se siente bastante tranquila disfrutando de su trabajo y su hija. Eso si aclaró que considera como una soñadora del amor, pues le gusta tener a alguien al lado, ya que es una mujer muy cariñosa y amorosa.

Al final Verónica Orozco volvió a sorprender cuando Eva Rey le lanzó su típica pregunta sobre “¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor?”, acotando que pensaría que la actriz no la respondería pro el hecho de estar soltera, no obstante la cantante contestó “hace una semana”.

Lo que despertó aún más la curiosidad de la española que contra preguntó ¿Con quién?, “Jacob Elordi, en un sueño. Me parece divino, ojalá que todas mis parejas fueran como él”, confesó Verónica dejando a todos boquiabiertos con su revelación sobre el protagonista de la película Priscila.

Este es el actor que pone a suspirar a Verónica Orozco

[ Hincha de Nacional terminó aporreado de manera triple en partido contra Millonarios ]