¿Lío de faldas? “Es muy bonito”: Verónica Orozco se disculpó con Chichila Navia por su relación con Santiago Alarcón

Verónica Orozco es una de las actrices con mayor reconocimiento gracias a sus papeles protagónicos en ‘Anónima’, ‘Francisco el matemático’, ‘Isabel me la veló', ‘La lectora’, ‘La Gloria de Lucho’, ‘Verdad oculta’, ‘Arelys Henao: aún queda mucho por cantar’, entre otras producciones donde a compartido pantalla con su colega Santiago Alarcón, esposo de su amiga, Cecilia Navia.

Su cercanía con Santiago Alarcón va más allá de la vida real, puesto que en obras de teatro como en producciones de la talla de, ‘Anónima’, ’Mi primera vez’ y en ‘Arelys Henao’ han coincidido como pareja, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores por los verdaderos sentimientos que puedan existir entre ellos en medio de las especulaciones de ruptura entre Chichila Navia y Alarcón.

Es por ello que en entrevista con Blu Radio, la hermana de Ana María Orozco, más conocida como ‘Betty la fea’, dedicó unas palabras a la esposa de su compañero de escenas, donde se disculpaba con ella por las escenas que ha tenido que protagonizar con el actor.

“Me lo he tenido que aguantar seguidito, él ha sido mi relación más estable, que pena con ‘Chichila’, Dios mío. Pero no, mi relación laboral más estable. Es muy bonito trabajar con alguien que uno quiere, que uno tiene química, no hay nada como trabajar con gente así”, mencionó Verónica Orozco en su intervención.

Para tranquilidad de muchos, solo se trata de una relación profesional entre los actores, de la cual Navia está al tanto y entiende a la perfección, puesto que lleva más de 20 años de relación sentimental con Santiago y juntos han enfrentado varios rumores sobre su rol como padres y esposos.

