“Me conmoví demasiado”: Karol G anuncia nuevo tema y sus fans la cautivaron con una emotiva sorpresa

Karol G le contó a sus seguidores que en un par de días estará estrenando una canción. Pero en un giro de eventos, quien terminó sorprendida fue ella al ver cómo algunos de sus fanáticos en su más reciente concierto le llevaron una gran sorpresa que la “conmovió” mucho, publicando varios videos sobre este suceso.

La cantante comenzó nuevamente con su ‘Bichota Season’ con su concierto en México, causando furor entre sus fanáticos y generando todo tipo de situaciones previas a su presentación, desde enfrentamientos callejeros para conseguir entradas hasta la creación de todo tipo de mercancía, haciendo alusión a figuras religiosas.

A propósito de esto último, la cantante publicó un video en donde se podían ver varios de los productos que se estaban vendiendo cerca del lugar de su presentación, dando a entender lo impresionada que estaba por la creatividad de sus fans y de los vendedores.

Pero no solo quedó asombrada con esto, sino con otro detalle de sus fanáticos en su concierto, indicando que a propósito de una frase de su siguiente canción, varios de sus seguidores la sorprendieron con un emotivo detalle en pleno espectáculo.

“Hace un par de días cité esta frase en mi Twitter: ‘No quiero vida si no es CONTIGO’. Ayer; mis fanáticos en Ciudad de México me tenían una sorpresa donde ellos partiendo de esa frase llevaron un cartel gigante que decía: ‘no queremos vida si no es CONTIGO’, sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo sencillo”, escribió Karol G en una historia de Instagram.

A través de otras historias se puede ver que en las gradas estaba el cartel en cuestión, siendo sostenido por una gran cantidad de fanáticos de la cantante.

Karol G dio avances de su nuevo tema

Además de compartir que la frase del cartel forma parte de su próximo sencillo, la colombiana también adelantó otros detalles de su nueva canción en el mismo mensaje en sus historias.

“Me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, el 14 de febrero”, contó Karol G, aprovechando también para agradecerle a su equipo por ayudarla con este nuevo lanzamiento.

En otra historia también adelantó el nombre oficial del tema, titulado ‘Contigo’, y que contará con la colaboración de DJ Tiesto.