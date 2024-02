”Estoy caído”, reconocido cantante popular rompió en llanto por el difícil momento que atraviesa

El cantante Gabriel Arriaga es uno de los exponentes del género popular más reconocidos en la industria ranchera, pero que a pesar de sus éxitos como ‘Letra chiquita’, no pasa por su mejor momento como muchos de sus colegas que siguen con su carrera en ascenso gracias a las contrataciones, conciertos y shows, hecho que lo ha llevado a sentirse estancado y reflexivo.

Es por ello que en entrevista con La Red, abrió su corazón y reveló lo que lo ha llevado a estar bajo de ánimo y pensativo sobre su futuro como músico. Inicialmente mencionó que el fallecimiento de su padre fue uno de los golpes más duros que ha tenido que afrontar, y entre lágrimas recordó el gran ser humano que partió de su lado.

Lea también: Jhonny Rivera reveló cuál es la única condición que tiene para mudarse a otro país

En cuanto a la música relató que se a pesar de haber lanzado su último sencillo hace un par de meses, en los últimos años por problemas de flujo de caja, tuvo que disminuir su equipo de trabajo, por lo que mencionó:

“Hace unos días le dije a un amigo: ‘no estoy caído, estoy acurrucado para echar para arriba’, de la mano de Dios voy para arriba; me tocó fuerte porque casi no había trabajo, me tocó despedir a las personas que trabajaban conmigo, he sido siempre muy positivo cada día que me despierto le agradezco a Dios”.

Gabriel Arriaga busca poder salir adelante, puesto que desde la muerte de su padre ha enfrentado una serie de acontecimientos que lo han hecho replantear su carrera artística y con el apoyo de otros artistas y de varias colaboraciones, espera poder superar los obstáculos, conseguir más trabajo u hacer que sus sencillos se conviertan en un éxito total y su nombre vuelva a sonar con fuerza en las emisoras y plataformas de streaming.

Lea también: “No busqué ser cantante”: Jhonny Rivera reveló cómo comenzó su carrera artística