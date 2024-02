⁠“No busqué ser cantante”: Jhonny Rivera reveló cómo comenzó su carrera artística

Jhonny Rivera es uno de los principales exponentes de la música popular gracias a su larga trayectoria y sus éxitos musicales que han acompañado su carrera artística. El cantante en los últimos meses ha dado de qué hablar por la relación sentimental que sostiene con Jenny López, su corista quien es 30 años menor que él y con quien lanzó su más reciente sencillo, ‘culpables’, para responder las críticas que les llegan a diario por el amor que se tienen.

El cantante suele ser muy activo en sus redes sociales, puesto que tiene claro que su carrera se debe a sus seguidores, por lo que trata de complacerlos siempre por medio de espacios de interacción en los que responde algunas inquietudes que le dejan para conocerlo un poco mejor en temas personales, familiares, profesionales y del amor.

Es por ello, que por medio de la dinámica del cajón de preguntas en las historias de Instagram, dio a conocer cómo inició su carrera y la formación que ha tenido para lograr el éxito que ha alcanzado durante años.

“¿En qué universidad estudiaste o lo que sabes de música de dónde lo aprendiste?”, le consultaron al pereirano, quien aprovechó el espacio para contarle una anécdota a sus seguidores sobre sus inicios.

“Yo soy 100 % empírico, yo llegué a la música por accidente, no busqué ser cantante, pero como nadie grababa mis canciones, yo decidí grabar una para que no se perdiera, que fue ‘El dolor de una partida’ y fue un éxito. Ahí me tuve que ver obligado a pararme en las tarimas sin haber estudiado absolútamente nada, sin saber tocar guitarra, ni ningún instrumento toco”, comentó Jhonny Rivera con total honestidad y sinceridad a sus fans.

Finalmente reveló que tras el golpe de fama que recibió, buscó formarse para entregar una mejor calidad musical a sus fans, pero dejó claro que no es un músico universitario, sino que su carrera nació de la pasión musical y de su rol como compositor. “Ya después sí estudié técnica vocal, pero ya después de que el éxito había avanzado, pero no tuve ninguna formación profesional”, acotó el padre de Andy Rivera.