Camilo Cifuentes reveló el duro momento que vivió cuando era médico: “Se me murió” Captura de pantalla del Facebook de Caracol Televisión

Camilo Cifuentes es un reconocido comediante e imitador con más de 20 años de experiencia. Pero lo que quizá no sabía es que también es médico. Sí, así como lo oyen, este talentoso hombre tiene una carrera en medicina.

Actualmente, trabaja en Caracol, donde ha participado en varios programas de televisión y en Blu Radio. Pero su carrera como comediante e imitador es la que lo ha llevado a la fama en Colombia y otros países de Latinoamérica. Sus imitaciones son impresionantes, puede interpretar a cualquier personaje con gran facilidad y hacer reír a su audiencia.

Pero volviendo a su carrera como médico, Camilo se graduó de la Universidad del Cauca, perteneció durante su etapa universitaria al grupo de teatro de su facultad, llamado ‘Anfiteatro’, del cual fue fundador. Aunque no ejerce como médico actualmente, siempre ha dicho que su formación en medicina le ha ayudado mucho en su carrera artística.

En una entrevista que le hicieron a Camilo Cifuentes en el programa ‘¿Cómo amaneció Bogotá?’, de Tropicana Estéreo, el talentoso imitador confesó que cuando ejercía medicina lastimosamente perdió a tres pacientes, Pero la historia más fuerte fue con la mejor amiga de su hermana:

“Una de ellas, la mejor amiga de mi hermana. Fue un accidente automovilístico, no la pude salvar… Estaba en urgencias y llegó un accidente de 3 heridos, entre ellos, una niña o una señorita… Tenía fracturadas las piernas, los brazos, el tórax inestable y es difícil dar un masaje cardiaco, salida la masa encefálica, etc.”

El trabajo fue complicado, pero no le pudieron salvar la vida y después descubrió de quién se trataba:

“No la pudimos recuperar, después de hacer todos los intentos posibles y me tocaba hacer el certificado y todo. Le limpio la cara y digo: ‘Esa cara me parece conocida’, cuando voy a mirar y era la mejor amiga de mi hermana, compañera de la carrera”, reveló en la entrevista.