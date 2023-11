Camilo Cifuentes profesor de ‘Yo Me Llamo’ reveló como logró superar la muerte de su hija

Camilo Cifuentes jurado de ‘Yo Me Llamo’ reveló como logró superar la muerte de su hija Captura de pantalla del Facebook de Caracol Televisión

El humorista, imitador y médico Camilo Cifuentes es uno de los entrenadores de la academia de ‘Yo Me Llamo’, el reality que cada noche emociona a los colombianos y que busca el doble perfecto de los artistas. Este payanés es ampliamente reconocido en el mundo del espectáculo por su versatilidad para imitar a más de 100 personajes y su capacidad humorística.

Camilo Cifuentes se ha dado a conocer en programas como Día a Día, El Festival Internacional del Humor, Sábados Felices, Yo Me Llamo, entre muchos otros. Además, se ha ganado el cariño de sus fanáticos por su talento y carisma ante las cámaras.

Sin embargo, detrás de sus personajes y de su participación actual en el programa de imitación de Yo Me Llamo, el humorista cuenta con el apoyo de su esposa, quien ha sido su mano derecha durante toda su trayectoria.

[ Diego Sáenz se mostró emocionado diciendo que hizo un sueño realidad ¿De qué se trata? ]

Sin embargo, la esposa del humorista no aparece mucho frente a las cámaras, como lo hace Camilo, pero ella es una de las piezas fundamentales de su vida, además, es la madre de sus hijos y el pilar de su familia.

Recientemente, el imitador compartió unas sentidas palabras a su esposa a través de las redes sociales, y le agradeció por estar acompañándolo en su vida cuando más lo necesita.

“A ti, la única en el mundo que me da razones para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío.Cuando te veo después de un día lleno de palabras sin que tú me digas nada, todo se hace claro”, dice parte del mensaje de Camilo a su esposa.

Camilo Cifuentes habla sobre la muerte de su hija Vía Se Dice De Mí | Uno de los momentos más difíciles para el humorista, Camilo Cifuentes, fue el día en el que su segunda hija falleció. Revive el capítulo completo en Caracol Play: http://bit.ly/2Qww0KI Posted by Caracol Televisión on Sunday, September 22, 2019

Pese a que tienen un hogar bastante sólido y amoroso, la familia de Camilo Cifuentes y Lupe Mondragón sufrió una tragedia. Su segunda hija llamada Daniela falleció de manera súbita cuando estaba recién nacida.

En septiembre de 2019, Camilo recordó ese doloroso episodio en el que la pequeña murió en los brazos de su esposa. “Muerte súbita. De pronto como que eso me aterriza, me acuerdo de una canción del señor Ricky Martin escrita por Ricardo Arjona llamada ‘Asignatura Pendiente’ y pasa esto y yo digo: esto es lo que me estaba pasando a mí”.

Después de este difícil momento que vivió la pareja, decidieron continuar con sus vida y se quedaron solo con su primera hija, Isabella Cifuentes, que la han involucrado cada vez más dentro de la dinámica artística de la familia.

[ “Le debemos todo a tu mujer”: Sebastián Martínez revela el secreto de su rostro bien cuidado ]