“Doy la vida por ella”:Camilo Cifuentes defendió a su esposa de abusadores y terminó herido

Camilo Cifuentes jurado de ‘Yo Me Llamo’ reveló como logró superar la muerte de su hija Captura de pantalla del Facebook de Caracol Televisión

Camilo Cifuentes es un médico de profesión, pero logró reconocimiento en medios de comunicación como actor, humorista y su participación en algunos reality show como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘El festival del humor’, ‘Tu cara me suena’, ‘Yo me llamo’, entre otros.

En cuanto a su vida sentimental, lleva casado 23 años con Lupe Ximena Mondragón, con quien comparte negocios, puesto que es su manager. Gracias a su sólida relación, tienen a Isabella Cifuentes, su hija.

El amor que se tienen es halagado por los seguidores de Cifuentes, puesto que en redes sociales suelen comentarle las publicaciones en las que demuestran que a pesar del paso de los años, el amor supera cualquier obstáculo.

Lea también: Famoso de ‘Yo me llamo’ habla de la trágica muerte de su hija

El comediante reveló en pasados días en ‘Voz Populi’, que la famosa frase de “daría la vida por ti”, fue toda una realidad para él, puesto que vivió una experiencia que cambió su vida, puesto que estuvo a punto de perder su vida por salvar a su esposa de unos delincuentes. A pesar de ser novios en ese momento, Camilo le demostró a Lupe que su amor por ella más de lo que ella imaginaba.

“Un día nos atracaron, a mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero y a Lupe la iban a violar”, confesó el actor, para continuar diciendo, “cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas, y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella. Yo hubiera podido salir huyendo”.

Finalmente, el humorista detalló que fue gracias a eso, que entendió que él daría la vida por ella, y por eso se casaron.

Lea también: Este presentador colombiano se salvó “milagrosamente” de un cáncer