“Tuve que pedir ayuda”: Manuela Gómez reveló las adicciones que la dejaron en el hospital

Manuela Gómez es una de las participantes más recordadas, una de las más polémicas y recordadas participantes del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012′ por sus constantes peleas con otros participantes como Elianis Garrido y Kelly Echeverry. Por medio de sus redes sociales, reveló la adicción y enfermedad que la está aquejando en este momento.

Manuela ha hablado públicamente de todos sus problemas de salud y además, de su ansiedad y su autoestima; la paisa ha compartido su proceso de superación personal, proceso en el que trabaja día tras día. De nuevo, Manuela compartió parte de ese desarrollo y aseguró que en las últimas semanas se ha sentido ansiosa y triste, incluso terminó hospitalizada, debido a que dejo de consumir bebidas energizantes y de vapear.

Manuela indicó que la experiencia la llenó de miedo y que tuvo que pedir asistencia médica para estabilizarse: “Qué cosa tan impresionante. Me enfermé por tanto estrés. Pensé que me iba a dar un infarto. Tenía dolores de cabeza impresionantes y a mí jamás me duele la cabeza”.

Asimismo, Manuela afirmó que los múltiples sucesos ocurridos en su vida, han llevado a afecciones de salud y les aconsejo ser moderados con las sustancias que consumen: “es importante que ustedes lo sepan, estaba muy adicta al vaporizador y tomando tres Redbull al día y me enferme, tenía osteocondritis, lo que me pasó ese día fue una alerta de mi cuerpo de decirme ‘juepucha, si no paras ya, no la vas a contar”.

La paisa, por último, afirmó que en ese momento, aunque busco ayuda médica, la decisión de dejar sus adicciones fue su iniciativa, ya que necesitaba el tiempo para seguir sacando su empresa adelante y no podía quedarse en la clínica. “Tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, porque eso para mi fue una alerta, fue una señal, y tome la decisión de buscar ayuda, hoy tuve la cita con una toxicóloga”, afirmó la exparticipante del reality.