Lo que dijo Jim Velásquez cuando le preguntaron si le gustaban las mujeres mayores

El reconocido influencer Jim Velásquez causó revuelo en las redes sociales al responder preguntas de sus seguidores sobre sus preferencias sentimentales. La controversia surgió cuando un seguidor le preguntó si le atraían las mujeres mayores, especialmente considerando la diferencia de edad con su esposa, la actriz Alina Lozano, quien es 30 años mayor que él.

En un video compartido en sus plataformas digitales, Velásquez, de 23 años, abordó directamente la interrogante. “No, no me gustan las mujeres mayores”, afirmó con claridad. “Es una pregunta que me han hecho muy constantemente, ya están mis amigos diciendo ‘a ti te encantan las mujeres mayores’, pero tengo que decir que no”, dijo el joven, creando asombro entre sus seguidores.

Lo que dijo Jim Velásquez sobre Alina Lozano

Luego, Jim confesó sus verdaderos sentimientos hacia su pareja. “A mí me gusta Alina. Me enamoré de su personalidad, de quién es ella, no de su edad. Por ende, no me gustan las mujeres mayores”.

La declaración del influencer, quien está casado con la reconocida actriz colombiana desde noviembre de 2023, desató una serie de reacciones encontradas entre sus seguidores y en las redes sociales en general. Algunos elogiaron su franqueza y la forma en que expresó su amor por su esposa, mientras que otros cuestionaron su elección y lo acusaron de contradicción.

La relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano ha sido objeto de atención mediática desde su inicio debido a la brecha generacional entre la pareja. Sin embargo, ambos han defendido su amor y han compartido públicamente momentos de su vida juntos en las plataformas digitales, desafiando los estereotipos y las expectativas convencionales sobre las relaciones amorosas.

En medio de la controversia, Jim Velásquez continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, manteniendo su compromiso con sus seguidores y con su esposa, Alina Lozano, a quien describe como su mayor inspiración y apoyo en todas las facetas de su vida.