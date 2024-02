Ex participante de ‘La Voz Kids’ 2018 comentó la verdadera razón por la que no lo aceptaron Foto. tomada de redes sociales

‘La Voz Kids’ se ha convertido en los realitys de música más importantes del país, no solo en audiencia, sino en la aceptación de los colombianos quienes se pronuncian en redes sociales muy puntual a las 8:00 pm de lunes a viernes para comentar lo que va sucediendo en el programa. Han sido muchos los niños que se han pasado por este programa robándose la ternura de los colombianos.

En muchas ocasiones los televidentes se han manifestado ante las que consideran injusticias que se enfrentan los niños al darles una negativa por parte de los jurados. Por un lado, están quienes piden tener un poco de empatía con los niños que tienen talento o alguna historia conmovedora, y por otro lado, los que están de acuerdo en exigirle a los participantes que se presentan en las audiciones a ciegas.

Ex participante de ‘La Voz Kids’ 2018 comentó la verdadera razón por la que no lo aceptaron

Con el pasar de los años, y como es natural, cada uno de los participantes de las ediciones han ido creciendo y con la llegada de las redes sociales han podido contar sus experiencias por dichas plataformas. Ese fue el caso de Edgar Javier, quien usó TikTok para contar su experiencia y la verdadera razón por la que no lo aceptaron en la edición de ese año del programa.

Edgar mencionó “Justo en ese año me estaba cambiando la voz. En el pico de la pubertad horrible. Aprendí a cantar empíricamente así que yo no tenía las herramientas como para afrontar la situación, entonces por ese hecho no se voltearon”.