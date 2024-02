Tiembla ‘Epa Colombia’: Pillaron al expresidente Iván Duque de DJ en evento en Cartagena

Desde la época de campaña presidencial, Iván Duque había mostrado su gusto por la música, llegando a presentarse en diferentes medios de comunicación tocando la guitarra, pero después de dejar su mandato presidencial, se dedicó a tocar la consola siguiendo esa afición por la música.

Pillaron al expresidente Iván Duque de DJ en evento en Cartagena

En diferentes oportunidades se le había visto tocando como DJ, pero no fue sino hasta en las últimas horas que el expresidente fue visto en un evento privado en Cartagena tocando hasta reguetón. Los videos que andan circulando en redes sociales se han llenado de diversos comentarios respecto a la nueva faceta del expresidente llegando a mencionar “Yo iría, y eso que no me agradó mucho su presidencia”, “Pero le mete bastante producción a sus eventos.”, “De acuerdo, lo hace mucho mejor de DJ que de Presidente.”

Por supuesto hay diversos comentarios en redes sociales, ya que para algunos les parece lamentable que Iván Duque se esté dedicando a dichas labores después de sus cuatro años de mandato. Pero por otro lado están quienes se lo han tomado de manera más tranquila y con diversión mediante la red social ‘X’. Sin duda, es una tendencia que se ha marcado en redes sociales, alborotando a la opinión pública.

