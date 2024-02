“Valoren a su gente”: J Balvin devastado por la muerte de un ser querido

J Balvin lleva años siendo uno de los máximos exponentes del género urbano en Colombia, así como de moda y estilo, es por ellos que sus redes sociales han sido referentes de ello.

Más de una vez se ha referido a diversas termas, pero ahora el intérprete de ‘Sigo Extrañándote’ ha usado sus redes sociales para confirmar una triste noticia. Y es que el cantante confirmó la muerte de su mascota Enzo el cual era su amigo fiel desde el pasado año 2010.

“Acaba de morir Enzo, mi gran parcero, y me queda la tranquilidad de disfrutarlo, de darle todo el amor, todo el cariño de mis amigos, de mi familia y que, bueno, que a veces se nos olvida lo frágil que es la vida, somos simplemente carne. Y a veces pensamos que somos muy importantes, y al final no somo tan especiales como pensamos. Gracias a todos, un abrazo muy grande, los amo, y valoren a su gente, a la gente que ustedes aman, y díganles siempre lo mucho que los quieren”, dijo J Balvin

Seguidamente mostró diversas imágenes de Enzo en vida específicamente sobre la inteligencia con la que lograba hasta abrir puertas para salir. El cantante publicó otra historia en la que se le escucha decir “Cada vez me importa menos lo que no me importaba, y ahora me importa más lo que menos me importaba”.

Las mascotas forman parte de la vida de muchas personas y, cuando fallecen, enfrentarse a su pérdida es un proceso doloroso que suele generar incomprensión y muchas veces no saben afrontar. Tal y como lo reseñan portales especializados en el tema muchas personas sienten un intenso vínculo con sus mascotas.

No se trata solo de un perro o de un gato, sino que se consideran como un miembro más de la familia que les brinda compañía, diversión y alegría, les ayuda a superar contratiempos y les aporta felicidad. Por eso perder una mascota duele. Incluso, para algunas personas esta pérdida puede llegar a ser traumática.