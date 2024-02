La advertencia de Evaristo a Carmelo por su participación en ‘La Casa de los Famosos’

Emmanuel Restrepo es uno de los actores más populares del momento por su participación en ‘Rigo’. El joven artista interpreta a Carmelo Rendón en la serie inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, y hace una de las duplas más queridas de la televisión junto con el veterano de la actuación Julián Arango, quien personifica el usurero de Urrao, Evaristo Rendón.

Recientemente, se conoció la presencia de Restrepo en el nuevo reality de RCN, ‘La Casa de los Famosos’ pero no como uno de los 22 participantes, sino como el ‘host’ digital, el enlace entre las presentadoras del programa, Carla Giraldo y Cristina Hurtado con el resto de los concursantes.

Le puede interesar: ¿Quién es Emmanuel Restrepo? El actor que “la saca del estadio” como Carmelo en Rigo

A través de sus redes sociales, el actor mencionó que su desempeño en el espacio será distinto, ya que se dedicará al área digital para interactuar con los seguidores. El anuncio de su estadía en el programa fue visto con buenos ojos, recibiendo elogios de parte de los usuarios.

¿Qué dijo Evaristo de la participación de Carmelo en ‘La Casa de los Famosos’?

Una de las ‘reacciones’ más graciosas por la presencia de Emmanuel en el reality fue la del actor Julián Arango, quien se adentró en su odioso personaje para darle una advertencia a su hijo sobre el dinero que ganará en el programa.

“Vea, Carmelo, este es el número de cuenta de Banurrao 987346210, pa’ que me consigne la mitad de lo que le paguen, ¿me entendió? Yo veré, no se me vaya también a embolsillar esa plata. Ah, y le recomiendo que mire mi programa de televisión en #Rigo a las 8:00 p.m para ver si aprende a presentar, #BuenoParaNada”, publicó el canal en su cuenta de Instagram.

En redes, las reacciones no se hicieron esperar, destacando el impacto que han tenido los actores en la audiencia. “Carmelo no se salva de su papá ni en ‘La Casa de los Famosos, jajaja’; “Carmelo, pilas, de darle algo a carec...”; “Prácticamente está amenazado, Carmelo”, escribieron los internautas.