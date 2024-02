“Me daba paranoia”: Julián Román confesó los efectos de la marihuana hace unos años

Julián Román ha sido uno de los actores colombianos más destacados del país por haber participado en producciones como ‘Los Reyes’, interpretó a Juan Gabriel en ’Hasta que Te Conocí', ‘La Bella Cecy y El Imprudente’, así como en la participación de diversas obras de teatro. A su vez, ha sido duramente criticado en redes sociales por su postura política durante el Paro Nacional de 2021 en el país, dejando claro que el progresismo era quien lo representaba.

Julián se ha caracterizado por hablar abiertamente de lo que le gusta, lo que no y por supuesto de su vida profesional.

Julián Román confesó que uno de los efectos de la marihuana en su cuerpo fue la paranoia

En medio de una entrevista entablada con ‘Los Impresentables’, un programa radial de Los 40, Julián confesó los efectos que tuvo la marihuana en su cuerpo hace unos años. Cuando una de las periodistas le preguntó si había consumido marihuana mencionó “Fumé mucho hasta que me daba paranoia. De un momento a otro me empezó a pegar mal. La última vez que fumé terminé tirado en el piso de un baño y me golpeaba pensando que me iban a matar. Horrible”.

Dicho episodio hizo que dejara de consumir marihuana desde hace un tiempo. Así mismo, comentó que lo han invitado a algunos realitys como ‘MasterChef’ y ‘Protagonistas de Novela’, pero no ha contado el por qué se ha negado a aceptar estas propuestas.

