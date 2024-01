¿Están en peligro? Jim Velázquez y Alina Lozano están siendo amenazados

Alina Lozano es una actriz colombiana con una trayectoria impresionante en la televisión y el cine. Desde muy joven, Alina supo que quería dedicarse al mundo de la actuación y comenzó a estudiar en Bogotá con el maestro Santiago García. Su debut en televisión fue en la telenovela ‘Romeo y Buseta’ en 1991, y desde entonces ha participado en innumerables producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘Distrito salvaje’ y ‘La ley del corazón 2’.

Pero no solo se ha destacado en la televisión, también ha tenido una exitosa carrera en el cine. En 2002 participó en la película ‘Como el gato y el ratón’. Ahora bien, aparte de ser una mujer talentosa en el ámbito actoral, la artista decidió incursionar en la redes sociales donde conoció a su actual pareja y esposo Jim Velázquez.

Resulta que estos dos creadores de contenido se casaron recientemente, pero lo que ha llamado la atención es que Jim es 30 años menor que Alina. Y claro, esto ha generado muchos comentarios y críticas por parte de la gente, aunque ellos han demostrado que son una pareja muy sólida y feliz sin importarles mucho lo que hablen de ellos.

[ Conozca a cuánto haciende la fortuna de Sofía Vergara la protagonista de “Griselda” ]

Hace poco Alina Lozano y el ‘influenciador’ Jim Velásquez contaron quién fue la persona que presuntamente los ha estafado a ella y a otras personas durante este último año.

“Estoy experimentando pesadillas debido a la persistencia de esta estafadora. Su modus operandi no cambia, y sigue haciendo promesas falsas. Les insto a no caer en su engaño”, contó la actriz quien se encuentra sin voz debido a una bronconeumonía desde que llegó de su luna de miel en Italia.

En otro video, Alina reveló que la presunta estafadora se había llevado 40 millones de pesos de la cuenta de la actriz y por eso presuntamente alegaron en redes sociales que no tenían dinero para ir a su viaje a Roma.

[ Iván Zuleta protagonizó video con hombres asesinados en Valledupar; alardeando de lujosos relojes y joyas ]

El hecho es que la mujer sigue estafando como si nada y fueron amenazados para que borraran los videos que habían hecho por mostrar las publicaciones.

“Alina está muy mal y no vamos a borrar nada, porque no nos parece justo que no pase nada con este tipo de personas”, contó Velásquez