Martha Isabel Bolaños ya lanzó su primer ‘ataque’ a quienes ya la odian sin empezar ‘La Casa de los Famosos’

Este es el talento musical de Martha Isabel Bolaños que quizá usted no conocía Foto tomada de redes sociales

Muchos fanáticos de los realities en Colombia, están a la expectativa del inicio de ‘La Casa de los Famosos’, programa de RCN que antes de su estreno el próximo domingo 11 de febrero, ya tiene a una de sus participantes en el ojo del huracán, a ‘La Pupuchurra’. Ante el rechazo de parte de la audiencia por su participación y las ‘pullas’ que ha recibido por sus compañeros de set, la actriz decidió revelar sus tácticas para ganarse los 400 ‘palos’ del formato.

Desde el lanzamiento a medios de este nuevo audiovisual, Isabella Santiago, una de las 22 celebridades que hará parte del concurso, le declaró la ‘guerra’ a Bolaños ; luego de que analizara lo sucedido con Carolina Gómez en la quinta temporada de MasterChef, en dónde ambas fueron las protagonistas de una de las peleas más virales del formato de cocina.

A raíz de este tipo de declaraciones, Martha Isabel, decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, en donde acumula casi 800.000 seguidores, para ponerle los puntos sobre las íes a sus detractores, y aprovechó para dar algunos detalles de lo que será su comportamiento, mientras es grabada por más de 50 cámaras las veinticuatro horas del día, los siete días a la semana; entregando por completo su intimidad.

“Me di cuenta de que varios de mis compañeros está muy prevenidos conmigo. (...) Mi nombre sonó bastante como una de las concursantes en las que tienen más los ojos puestos; no sé si esto juegue a favor o en contra. Me ven como una concursante muy fuerte, algunos me ven como conflictiva o complicada. (...)Mi filosofía es ser fiel a mí misma. (...) Voy a jugar con el corazón, y voy a jugar un día a la vez”, manifestó Bolaños en sus Historias.

