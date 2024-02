“No fue capaz”: Paola Jara compartió con sus seguidores el incómodo accidente que tuvo Jessi Uribe

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. En su relación junto a Paola Jara ha tratado de constantemente compartir momentos especiales junto a sus hijos, en esta ocasión la cantante de música popular logró dejar en cámara el cómico accidente que pasó Jessi Uribe.

Jessi en la noche, se unió a uno de sus hijos para jugar ‘escondidas’ dentro de la casa y aunque trató de esconderse de forma correcta, se quedó atorado entre la pared y la cama. El cantante pidió auxilio de Paola y entre risas, su hijo y su esposa trataron de ayudarlo; no queda duda que Jessi y Paola tratan de crear momentos inolvidables junto a su familia, y con risas lo están haciendo.

Jessi Uribe compartió como inició a componer para sus colegas

Jessi comentó que desde 2016 escribe canciones y que en muchas ocasiones tocó las puertas de sus colegas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara, que fue la segunda artista que grabó una de las canciones compuestas por Jessi, lo que puede decir que estos fueron los primeros acercamientos del matrimonio: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

La música para Jessi Uribe no termina y ahora el cantante anunció un nuevo tour por el país en el que va a buscar llenar varias ciudades de Colombia con las canciones que durante años han acompañado al público fiel del cantante santandereano, su recorrido de gira va a visitar otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos. Guatemala, Costa Rica y México, país con el cual el cantante tiene una gran conexión. Despechados 2024 es un agradecimiento a sus seguidores por sus nominaciones y un momento para seguir extendiendo su gran talento y conexión con el público.