¿De amigas o de enemigas? Así fue la despedida entre Martha Isabel y Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity

El programa de entretenimiento más famoso de RCN televisión es MasterChef Celebrity que a lo largo de sus más de 100 capítulos se ha encargado de entretener a los televidentes, pues varios de sus participantes han sido de amores y odios por sus declaraciones e incluso actitudes en medio de los complejos retos que deben enfrentar. Sin embargo, quienes han sido las principales protagonistas de las polémicas en esta nueva temporada han sido Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños, la más reciente eliminada del reality, pues sus constantes choques y diversas personalidades las terminaron dividiendo a lo largo de la competencia. Pero, fue toda una sorpresa la despedida entre las actrices teniendo en cuenta que nunca lograron entenderse.

Y es que la más reciente eliminación fue un balde de agua fría para Martha Isabel quien de manera tranquila, lo que resultó siendo lo más curioso, pensó que se iba a quedar y que el nuevo eliminado estaba entre ‘El Negrito’ y Natalia Sanint. Mientras que en el balcón optaron por guardar silencio y, por el contrario, dejar claro que los tres platos habían contado con varias falencias y cualquiera podía salir de la competencia.

En medio de la entrevista quien no dudó en mostrar su cariño fue Daniela Tapia quien reiteró que a pesar de lo ocurrido en pasados capítulos no sentía ningún tipo de rencor en contra de Martha, es más le guarda un afecto especial. Razón por la que no deseaba que saliera y siguiera dentro del reality de cocina, teniendo en cuenta las habilidades que mostró. Ante la noticia del jurado, las lágrimas y los abrazos por parte de todos los concursantes no faltaron, reiterando lo buena competidora que logró ser.

Sin embargo, el momento quizás, más esperado por muchos de los televidentes fue la despedida con Carolina Acevedo, pues las rencillas que tuvieron a lo largo del programa fueron más que evidentes, en donde varios terminaron uniéndose a alguno de los bandos. Pero, Acevedo demostró que todo queda en competencia, pues no lo pensó dos veces para darle una calurosa despedida.

Carolina en medio de un abrazo y un beso terminó despidiendo a Martha mientras que esta muestra tampoco fue evadida por ella, pues en medio de su tristeza agradeció al programa por haberle permitido vivir esta experiencia. A pesar de que deseaba llevarse el premio mayor se sintió orgullosa por el camino recorrido, eso sí dejando claro que en ocasiones sintió que los jueces le “daban muy duro” a cada una de sus preparaciones.