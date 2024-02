Indignación en Bucaramanga por el ‘feo’ que le hicieron los entrenadores de ‘La Voz Kids’ al grupo Tagua

Las audiciones a ciegas en ‘La Voz Kids’ no dejan de sorprender a los televidentes de Caracol Televisión y en esta sexta temporada no solo se han destacado las presentaciones de cantantes en solitario, también la de varios grupos. Muestra de esto fue el cuarteto de niños bumangueses que se robaron los corazones de los colombianos con su canto, la noche de este miércoles 31 enero.

Estos menores se le midieron a subirse al escenario a tratar de sorprender con su talento a Cepeda, Syntek y Rendón, al interpretar el tema ‘Chiquitita’, cuya versión original es del grupo sueco ABBA; para ello no solo demostraron su personalidad y alegría en entrevista con Iván Lalinde, también llegaron uniformados de pies a cabeza para sumarle más elementos a sus puesta en escena.

Lastimosamente, ninguno de los tres entrenadores se atrevieron a pulsar el botón rojo para voltear sus sillas, demostrando que la exigencia en esta edición está más alta que las anteriores, y pocos grupos han logrado cautivarlos, como es el caso de los ‘Carranga Kids’ y los ‘Champakids’ .

Al ver la negativa del trio de expertos de darles la oportunidad de que el grupo Tagua, que hace alusión a una semilla usada para las artesanías; muchos habitantes de la ‘ciudad bonita, mostraron su indignación en la red social ‘X’.

“Me va a decir Cepeda que por pequeños errores de coordinación no los pasaron, pero si han pasado un poco con voz de tarro”, “Como no se van a voltear”, “Como no cantaron la Ley del Monte no los pasan” y “Estoy indignado con los entrenadores de esta temporada”, fueron algunas de las reacciones que fueron complementadas con varios memes.

Me vas a decir Cepeda que por pequeños errores de coordinacion no los pasaron pero si han pasado un poco con voz de tarro. Increible#LaVozKids pic.twitter.com/fPvxtD69Md — Maru TV 🇨🇴 🇳🇬 (@MaruTVCol) February 1, 2024