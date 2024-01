Lina Tejeiro se convertirá en la ‘parcera’ de la audiencia con sus comentarios en ‘La Casa de los Famosos’

La plataforma de streaming española VIX junto a RCN, incorporaron a Lina Tejeiro como una de las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’; pero a diferencia de Carla Giraldo y Cristina Hurtado, tendrá la labor de comentar la versión del reality que se presentará sin filtros y sin censura alguna por medio de internet. Además, nos dio a conocer las razones por las que desistió en ser parte de los famosos del concurso

No quiero sonar añejo, pero sé que muchos de ustedes, queridos lectores, recuerdan la época en la que se esperaba hasta el otro día para llegar, al colegio, la universidad o la oficina, para ‘chismosear’ sobre lo que pasó dentro de la casa de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ , en un tiempo en donde la inmediatez de un post en ‘X’, o una publicación en Facebook no era tan latente como ahora; por lo que el acto de hablar del programa se convertía en una ‘recarguita’ para iniciar el día de la mejor manera.

Precisamente, y en procura de que esta cercanía y estas conversaciones vuelvan entre los amigos, RCN y la plataforma de streaming española VIX, sumaron a un personaje que le va a poner un poco más de ‘picante’ a la ‘Casa de los Famosos’, misma que no solo será la presentadora, también se convertirá en esa ‘parcera’ con la que podrá discutir sobre todo lo que pase dentro del set; la actriz, empresaria y creadora de contenido, Lina Tejeiro.

“Estoy muy contenta, me siento muy afortunada de disfrutar ahora de esta nueva faceta como presentadora. También me invade el ansia y los nervios, puesto que no es lo que hago normalmente, pero lo tomo como si se tratara de tener un libreto y afrontar el papel de presentadora”, fueron las primeras declaraciones de Tejeiro en entrevista para Publimetro Colombia, en la cual nos dio a conocer las razones por las que desistió en ser parte de una versión de ‘La Casa de los Famosos’ que se realiza en el extranjero:

“Primero me llegó una invitación, pero no para esta ‘Casa de los Famosos’, sino para la versión que hace Telemundo, que de hecho ya está al aire. Yo sí iba a ir y estaba supremamente lista, pero en medio de la decisión, sufrí la perdida de una de mis mascotas y me afectó demasiado emocionalmente y decidí no ir. Cuando decido no ir, a finales del 2023 me contacta la plataforma VIX para proponerme ser la presentadora de la previa y del ‘after show’ de la ‘Casa de los Famosos Colombia”, manifestó Lina, quien además nos reveló que antes de su negativa, se había preparado psicológicamente para asumir este reto, eso sí lidiando a la par con la perdida de su amada Frida.

“Es muy complejo enfrentarse a más de 50 cámaras 24 horas del día, los siete días de la semana. Yo estaba en terapia psicológica tratando de fortalecer esa fuerza mental que uno debe tener para encerrarse en una casa sin comunicación, sin saber nada de su familia, durante el tiempo que sea necesario para ganarse el reality. Fortalecí, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para enfrentar cualquier tipo de situación a la que me pudiera enfrentar en medio de la convivencia con 22 participantes más”, argumentó.

“Admiro mucho a los que lo van a hacer, porque tienes que entregar tu total intimidad; van a haber cámaras en los cuartos, en los baños, en la cocina, lo estarán vigilando todo el día. Esto me hizo pensar en el hecho de que mi mejor decisión fue no ir, ya que por más preparación que tengan la intimidad, no tiene un valor calculable; si bien esta aparición puede sumarle mucho a tu carrera, también le puede restar un montón; allá adentro se va a ver tu esencia total” añadió.

¿Qué personalidad vas a tener frente a la cámara?

“Van a ver una Lina, hablando y comentando sin filtro y sin censura de lo que está pasando; van a conocer una Lina que opina tal cual lo que piensa, me despierta mucho morbo, ver las peleas, discusiones, las relaciones amorosas y todo lo que pase allí. Tenga presente que todo se los voy a contar detalle, a detalle; y si se lo perdió no se preocupe que le voy a repetir cualquier ‘cosita’”, manifestó Tejeiro