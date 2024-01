“¿Y ese ombligo?”: le ‘dan palo’ a Lina Tejeiro por posar en traje de baño y así respondió la actriz

Lina Tejeiro recibió varios mensajes negativos en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, dejando ver su figura en un vestido de baño de dos piezas, con muchos de ellos criticando las partes del cuerpo de la joven. Sin embargo, no se quedó callada y le envió un contundente mensaje a sus detractores.

La actriz estuvo muy activa en las redes sociales de cara a los últimos meses del año pasado, no solo mostrándose vulnerable por el fallecimiento de Frida, una de sus perritas, sino también para dar a conocer su emprendimiento de maquillaje con el que ha cautivado a varias de sus seguidoras en el proceso.

Puede leer: “Está presente”, Juan Duque reveló cómo es su relación actual con Lina Tejeiro

Sin embargo, también suele aprovechar esta ventana digital para presumir su figura en el proceso, mostrándose muy juiciosa y atenta a sus rutinas de ejercicio, dejando ver los resultados de su entrenamiento.

Y si bien la colombiana suele deslumbrar a la mayoría de los internautas al dejar ver su figura y generando varios piropos atrevidos, en una reciente publicación de Instagram las cosas no resultaron como ella pensó, ya que varios usuarios de Instagram no dudaron en resaltar algunas imperfecciones de su cuerpo.

La publicación en cuestión mostraba a Lina Tejeiro posando en un vestido de baño de dos piezas en color negro y blanco, dejando ver su figura desde diferentes ángulos. La descripción del post dice: “Un chapuzón para bajar el guayabo”, haciendo referencia a la celebración que tuvo de cara al inicio del 2024.

Sin embargo, varios usuarios de esta plataforma digital aprovecharon la oportunidad para señalarle varias de sus imperfecciones, criticándola por tomarse fotos en las que su figura no se ve del todo bien, según ellos: “Y ese ombligo tan raro?”, “Vamos a verte sin implantes también”, “Fibrosis? Solo un poquito jajajaja”, “Pa ese cuerpo existen filtros, no te de miedo usarlos jajajaaja”.

Lea también: “No le pasan los años”, Lina Tejeiro sorprendió con TBT de Paola Rey

Lina Tejeiro le respondió a sus haters

En la misma publicación, la actriz se hizo presente en la sección de comentarios, respondiendo directamente algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores, indicando no solo que no le importan las críticas, sino también aprovechando la oportunidad para lanzar fuertes comentarios

“Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende” y “Que te de risa [mi ombligo] es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada” son algunas de las respuestas que dejó Lina Tejeiro en el post.

Además, dejó un comentario contundente para quienes la critican, indicando que la fuente de estos malos comentarios viene de la falta de amor propio de la personas: “Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo”.