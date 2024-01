‘La Segura’ desbloqueó un nuevo miedo por culpa de una famosa película de Netflix

‘La Segura’ reveló que desde que vio una famosa película de Netflix no ha podido volver a estar tranquila mientras lleva a cabo una actividad bastante rutinaria para ella, indicando que si bien antes era algo muy natural para ella, ahora se ha convertido en un asunto bastante problemático e inquietante.

La influencer suele compartir todo tipo de contenido en relación a su vida en las redes sociales, mucho de él orientado no solo a pautas publicitarias y su trabajo en las plataformas digitales, sino también dando pequeños vistazos de su día a día y algunas anécdotas tanto reflexivas como divertidas.

Puede leer: “Me hice una prueba”: ‘La Segura’ se llevó un susto al presentar síntomas de embarazo

Pero una de las cosas que muestra con mayor frecuencia es lo mucho que viaja alrededor del mundo, no solo por asuntos de trabajo, sino también por diversión, salud y amor, dejando ver con frecuencia su paso varios aeropuertos.

Sin embargo, en una historia reciente en Instagram indicó que a pesar de que antes subirse a un avión era algo sumamente natural para ella, ahora las cosas han cambiado por completo después de que vio una película que ha causado furor en las últimas semanas: ‘La Sociedad de la Nieve’.

“Desde que me vi La Sociedad de la Nieve mis vuelos no se volvieron a sentir igual”, escribió La Segura en un clip en donde se podía ver nerviosa mientras estaba a bordo de un avión, haciendo referencia al filme que ilustra el accidente aéreo del vuelo 571 en 1972 donde varios pasajeros tuvieron que sobrevivir en los Andes.

Lea también: ¿Le afectó la película? ‘La Liendra’ viajará a Los Andes para homenajear a los sobrevivientes del vuelo 571

La Segura ahora siente pánico en los aviones

A través de otra historia, la colombiana le contó a sus seguidores el cambio por el que está atravesando, asegurando que si bien antes no le prestaba atención a turbulencias y otros movimientos del avión, ahora las cosas son completamente diferentes.

“Yo no volví a tener una experiencia de vuelo igual que antes. O sea, quienes me conocen saben que a mí no me generaba ansiedad en lo absoluto las turbulencia, nada. O sea, el avión podía hacer la caída de la hoja y yo, mami, normal. La gente gritaba, la gente lloraba, normal”, dijo La Segura.

También contó que durante el ultimo vuelo en el que estuvo le pasó exactamente lo mismo, mostrándose muy sensible a detalles que antes no la alteraban: “ahorita este avión hizo la caída de la hoja pero como no tenés una idea, y cuando ya estaba casi que tocando el suelo, este hijuep***a subió como si lo estuviera persiguiendo la policía”.