“Casi me muero”: ‘La Segura’ pasó pena al golpear el carro de una señora

‘La Segura’ le contó a sus seguidores que terminó muy apenada con una señora debido a que terminó golpeando el carro de la mujer en cuestión. En una historia de Instagram, la joven contó cómo sucedió todo el asunto y el curioso desenlace que tuvo, dándole gracias a Dios porque no le tocó una mujer de “mala clase”.

La influencer ha estado en boca de muchas personas durante la última semana a propósito de que se hizo pública su participación en el nuevo reality show, ‘La Casa de los Famosos’, dejando ver lo emocionada que está por figurar en este programa.

Además, siente que esta es su oportunidad para demostrar que puede valerse por sí misma a pesar de los procesos a los que se ha enfrentado en los últimos meses, debido a los residuos de biopolímeros en su cuerpo. También indicó que con este formato sus fanáticos podrán ver todas sus facetas en tiempo real.

Sin embargo, una de las facetas que más suele mostrar en las redes sociales es la despistada y desafortunada, con una especie de sección muy regular en sus historias que ella misma titula como: “cosas que solo le pasan a La Segura”.

Y en esta oportunidad, la joven contó la pena que pasó luego de que se distrajera un poco, golpeando el carro de una mujer en el proceso.

“Fue muy random porque yo abrí la puerta [del carro] y le di al ‘cosito’ del espejo retrovisor, y cuando yo les estoy diciendo eso volteo y la señora [dueña del carro] está parada así, como una militar”, comenzó a contar la colombiana, haciendo referencia a que la mujer en cuestión se veía molesta

Cabe destacar que en ese momento, la joven estaba sumamente apenada: “yo me iba a morir. Yo dije: ‘Señor, que me trague la hijue***a tierra de aquí, por favor’”.

¿Cómo terminó todo para La Segura?

Si bien la creadora de contenido estaba muy nerviosa por el golpe que le hizo al carro de la señora, al final contó que la mujer tomó todo de manera bastante tranquila: “la señora fue super buena onda, obviamente no le di un golpe de verdad sino como que ‘píquiti’, se abrió [la puerta del carro] y como que ‘ras’, como que ‘sus’, como que se dio un poquito”.

La Segura también dejó claro que no hubo daños mayores en el retrovisor de la mujer: “la señora fue muy buena gente, dizque: ‘no, tranquila’, que no sé qué. Y yo: ‘señora, por favor revise, no le hice nada, se lo juro’, y yo ahí mirando el retrovisor, pero estaba en perfecto estado”.

Finalmente, indicó que tuvo suerte de que le tocó tratar con una mujer tranquila, ya que de haber sido de otra manera las cosas no habrían resultado tan bien para ella: “¿Ustedes se imaginan que me hubiera tocado una bien mala clase así? Me hubiera dado durísimo”.