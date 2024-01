“La dejé de seguir”: atacan a ‘La Segura’ por el escándalo que hizo por una tendencia en Instagram

‘La Segura’ incomodó a muchos de sus seguidores en uno de sus más recientes videos de Instagram en el quiso mostrar cómo abordaba una de las nuevas tendencias de las redes sociales, todo a su estilo. Sin embargo, terminó por dejar salir una de sus facetas, la cual no fue muy bien recibida por algunos internautas.

La creadora de contenido está en la mira de muchos colombianos a propósito de que fue seleccionada como una de las participantes de ‘La Casa de los famosos’, el reality que reunirá a diferentes personalidades del mundo de la farándula bajo un mismo techo con el fin de que sus fans pueden verlos en un ambiente más cotidiano.

Sin embargo, como en este reality show no está permitido que los participantes tengan contacto con el mundo exterior, la joven está aprovechando todo el tiempo que puede para interactuar con sus seres queridos y sus seguidores.

Y a propósito de esto, La Segura decidió publicar un clip en el que se unía a la tendencia de este año, el estilo ‘coquette’, haciendo un video de ‘Get ready with me’ o ‘Alístate conmigo’ en el que deja ver varios atuendos que, según ella, van con esta tendencia.

En el video se puede ver que toma en cuenta algunos elementos inspirados en esta tendencia, pero añadiéndole su propio estilo, armando tres atuendos diferentes en el proceso, mostrando dos de ellos con tonos rosados y blancos, y uno totalmente opuesto en tono oscuro.

Durante la introducción y a medida que se iba cambiando de ropa, la influencer narraba un poco sobre esta tendencia y cómo logró armar cada outfit. Y es precisamente un detalle con su locución lo que terminó por incomodar a varios de sus seguidores.

La Segura aturdió a los usuarios de Instagram con un gran escándalo

De acuerdo con algunos de sus seguidores, el video que publicó la creadora de contenido sobre la tendencia coquette terminó fastidiando a muchos de ellos debido a que durante los 10 minutos de duración estuvo gritando, exagerando el tono de voz y algunas expresiones, algo que no fue bien recibido.

“Desesperante tu voz, amiga”, “No pude ver completo el video... Me estresé con los gritos”, “Huy no, no hay necesidad de gritar, muy exagerado este video” y “La dejé de seguir a partir de este video, demasiado grito” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de La Segura.

Sin embargo, la joven no se quedó de brazos cruzados y le respondió a un par de internautas con comentarios como “no me veas, ni me escuches, ni me sigas, amiga” y “mami, hago COMEDIA”.