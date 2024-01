“Me hice una prueba”: ‘La Segura’ se llevó un susto al presentar síntomas de embarazo

‘La Segura’ le contó a sus seguidores que por un momento pensó que pasaría sus primeros meses como mamá atrapada en una casa con varios famosos, ya que confesó que se asustó porque tuvo grandes sospechas de que estaba embarazada debido a los curiosos síntomas que presentó hace un par de días.

La creadora de contenido forma parte de las celebridades invitadas a participar en ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia, un reality show que ha generado opiniones divididas, ya que mientras algunos televidentes apoyan el formato, otros sienten rechazo por las figuras que aparecerán en pantalla.

Sin embargo, la joven es una de las pocas celebridades que ha logrado una buena aceptación entre los usuarios de las redes sociales, posicionándose como la favorita, de acuerdo con una encuesta publicada en una historia del canal RCN.

Pero de acuerdo con lo que contó en una de sus historias, La Segura pensó que entraría a la casa con compañía, ya que por un momento tuvo la idea de que había quedado embarazada debido a las náuseas y vómitos tan fuertes que presentó hace un par de días.

“Pensé que estaba preñada. Y no lo pensé de ayer cuando me dio esta diarrea tan impresionante y este vómito. De hecho me hice una prueba de embarazo y todo hace dos noches, más o menos”, confesó la colombiana en una de sus historias.

En otra historia también contó que fue su mamá quien la invitó a hacerse esta prueba casera para descartar un posible embarazo, contando que estaba casi segura que se convertiría en abuela debido a los síntomas que estaba presentando.

¿La Segura sí quiere convertirse en mamá?

En esta misma serie de historias, la influencer indicó que uno de los motivos por los cuales pensó que había quedado embarazada era porque desde hace cuatro meses no está tomando precauciones para evitar un embarazo.

“No estoy planificando [desde] hace cuatro meses [y] tenía dos semanas con vómitos, que en mí es normal por temporadas porque yo tengo una gastritis muy fuerte, muy severa”, indicó la joven, anexando también el hecho de que veía que su barriga estaba un poco inflamada, dando la apariencia de un posible embarazo.

En cuanto a no planificar, La Segura indicó que no lo hace para buscar a su primer hijo debido a que no siente que este sea el momento adecuado para empezar su faceta como mamá, sino que simplemente quiere dejar a un lado las pastillas anticonceptivas.