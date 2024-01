“Cómo no se me van a notar”: Ana Karina Soto reveló su verdadera edad por defenderse de las críticas

Ana Karina Soto tras su participación en el reality de talento actoral y convivencia, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ donde sostuvo un romance con Pedro Palacios, se consolidó como una de las presentadoras de entretenimiento más destacadas de la televisión nacional gracias a su larga trayectoria en el Canal RCN, donde no solo ha hecho parte de Noticias RCN, sino que hace las veces de conductora de los matutinos, ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana express’, por lo que sus fans está al tanto de lo que sucede en su vida privada por medio de las redes sociales.

En Instagram, la modelo no titubea a la hora de responder las críticas, puesto que suele abrir espacios de interacción con sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, e incluso, por la serie de comentarios y mensajes internos que recibe, suele dar respuestas a los malos comentarios que recibe sobre su vida, su hijo, su relación amorosa, entre otras cosas en las que sus seguidores se fijan para hacerle pasar malos ratos.

En esta oportunidad salió en defensa de su edad, puesto que le han criticado como se ve con y sin maquillaje, por lo que mencionó, “esta soy yo”, mientras se dejaba ver sin filtros y al natural, por lo que continuó diciendo:

“Una persona escribió que a pesar de que yo me maquillara, se me notaban las arrugas. Pues, obvio si voy a cumplir 45 años como no se me van a notar las arrugas. Ya no tengo quince... “A la señora divina que me escribió, ojalá a ella no le salgan arrugas nunca. Porque para acá vamos todos”.

Además indicó que si quisiera verse distinta se sometería a una serie de tratamientos estéticos que le permitan verse sin el paso de los años en su rostro, pero ese no es su objetivo, ya que a pesar de usar algunas ayudas dermatológicas y estéticas como el bótox o el ácido hialurónico, intenta siempre verse natural.

