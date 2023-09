“Solo me pasa a mí”: Ana Karina Soto tuvo accidente en RCN y sus compañeros no lo pasaron por alto Instagram @karylamas

Ana Karina Soto es una presentadora de televisión bastante conocida en el mundo de la farándula por ser una de las figuras con más trayectoria en las pantallas, desde donde se dedica a informar sobre el mundo del entretenimiento y la farándula. Desde hace varios años la comunicadora hace parte de la nómina del Canal RCN donde se ha ganado el cariño y la admiración de sus colegas y sus seguidores quienes no se pierden ni un solo detalle sobre la vida de la presentadora.

La vida de Soto es una de las más comentadas en los medios de comunicación y las redes sociales, tanto así que las notas sobre ella se hacen bastante populares, pues revelan algunos detalles de la cotidianidad poco conocida de la comunicadora. Sin embargo, algunos de estos detalles no son nada provechosos y dejan en posiciones incómodas a la presentadora, quien ha sabido lidiar con ellas gracias a su carismática forma de ser.

Así fue como en el más reciente emisión en el canal de Noticias a la presentadora le ocurrió un incidente detrás de cámaras con uno de sus zapatos. Santiago Vargas, otro reconocido presentador de noticias, fue quien grabó el momento en el que a la presentadora se le rompe el tacón en pleno set de grabación.

Al parecer, la presentadora intento disimular la situación, manteniéndose de pie y hablando muy tranquilamente con su colega de al lado; sin embargo, el periodista que se percató de lo que estaba pasando no dudó en tomar su celular y exhibir lo que el incidente.

Vargas bromeó al respecto del tacón de la presentadora y junto a los demás compañeros de set hicieron bromas; sin embargo, el periodista también intentó ayudar a su colega pegándole el tacón que se le había caído, no obstante sus intentos fueron nulos porque no logró su prometido.

Por su parte, la presentadora se tomó muy bien la situación e incluso se reía con los chistes de sus colegas y aprovechó para compartir el video del incidente en sus redes sociales, donde escribió: “Cosas que solo me pasan a Mi o No? Jajajaja Nadie se había dado cuenta hasta que llegó @ssantivargas a boletiarme jajajaja gracias Bebe por el video jajaja me hiciste el día Besitos!!!”.