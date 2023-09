Ana Karina Soto se confesó sobre la difícil decisión que tomó sobre su hijo Dante

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más comentadas del país. Esta estrella siempre está dando de qué hablar, ya sea por sus ocurrencias en la televisión o por lo que les cuenta a sus seguidores en redes sociales. De hecho, la manera como la presentadora ha manejado la crianza de su hijo ha causado varios comentarios en más de una ocasión, pues son muchos los que no están de acuerdo con la forma como ella ha marcado las pautas de crianza de Dante.

Han sido graves las quejas de la presentadora del Canal RCN sobre las criticas de muchos usuarios de redes, ya que se meten con su apariencia física, el ‘look’ sobre su hijo y algunos gustos que ellos apoyan. Además, las publicaciones de Soto y Aguilar han servido para impulsar el deseo que el niño de 7 años tiene por ser estrella de la actuación, llevando a que sea inevitable que sea un tema público.

Precisamente, en las últimas horas, ha vuelto a ser centro de los comentarios luego de hacer una encuesta en su perfil de Instagram.

[ ¿Entusada? Sara Uribe reveló pistas sobre otro posible fracaso romántico ]

En esta, Ana Karina les preguntaba a sus seguidores qué pensaban de que su hijo tuviera su propia cuenta de Instagram. Luego de eso, la presentadora tuvo que dar explicaciones, pues de acuerdo a lo contado por ella, muchos no entendieron el verdadero objetivo de que el pequeño tuviera un perfil en esta red social:

“Estaba revisando mensajitos sobre la encuesta que hice acerca del Instagram de Dante. Y creo que no me supe explicar, porque mucha gente me escribió una cantidad de comentarios relacionados con que Dante iba a tener su propia cuenta y la iba a manejar él solo. ¡No, no, no, no, no! Obviamente, no. Nosotros, Alejandro y yo, le vamos a manejar la cuenta”. Comentó la reconocida presentadora.

Según Ana Karina, el pequeño le ha estado pidiendo esto, ya que está comenzando su carrera como actor y quiere darse a conocer. Algo en lo que la presentadora y su esposo, Alejandro Aguilar, están de acuerdo.

“La idea es abrirle la cuenta de Instagram para poder publicar cositas chéveres, divertidas de Dante. De lo que está haciendo en cine, teatro, televisión… Él lo ha pedido, a él le encanta la actuación, dirigir, hacer cosas en la casa, todo el tiempo mantiene actuando”. Concluyó Ana Karina Soto.