⁠”Vengo sintiendo incomodidad”: exparticipante de ‘El Desafío’ reveló engaño de cirujano que la tiene con problemas de salud

Daniela Taborda es recordada por ser la primera participante transgénero del reality del Canal Caracol, el ‘Desafío The Box’, en su edición del 2023, donde de manera abierta reveló a sus compañeros el cambio que ha experimentado para lograr el cambio que desea con su cuerpo. Con su carisma y fortaleza demostrada en cada una de las pruebas de la competencia, se ganó el cariño de los televidentes.

La vallecaucana reveló a ‘La Red’ que adicional a las dificultades que ha tenido que afrontar en la sociedad para ser aceptada en medio del bullying que le han hecho por ser trans, ahora fue víctima de un engaño por parte del cirujano plástico que le prometió aumentar el tamaño de su busto.

“Los senos para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas”, comentó Daniela en su entrevista, mientras dejaba saber que desde los 14 años comenzó con su deseo de iniciar con la transformación de su cuerpo, por lo que acudió a varias técnicas para aumentar el volumen en su pecho, para a sus 19 años, dar el salto en el mundo de las cirugías.

“Me operé a los 19 años, la cirugía fue hecha por parte de un cirujano que dijo ser de la Asociación de cirujanos plásticos de Brasil. Sin embargo, hace un mes, vengo sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado”, mencionó la modelo trans sobre la denuncia pública que hizo del engaño del cirujano.

Además adicionó: “No sé por qué me veo así, como ladeada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema, sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno súper flojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron”.

Daniela Taborda aprovechó para hacer un llamado a quienes desean realizarse cirugías, puesto que deben investigar bien quién las va a tratar y no poner en riesgo su salud y su vida, ya que según comentó, el cirujano del que ella habla, tiene 25 demandas por procedimientos irregulares de prótesis de seno.