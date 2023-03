Daniela, la primera concursante trans del ‘Desafío The Box’, confesó cuáles son los participantes que le gustan

El ‘Desafío The Box’ hizo historia al incorporar entre sus participantes a la primera persona trans que se disputa un puesto dentro de cada una de las cajas de competencia, se trata de Daniela Taborda.

Daniela nació con género masculino, pero a muy temprana edad se auto percibió como mujer. Tras esta decisión tuvo que enfrentar la discriminación en los colegios convirtiéndose esta en una época difícil a la cual le hizo frente armada de su aplastante personalidad y el amor de su familia, quienes la animaron a expresarse tal y como su naturaleza le indicaba.

“Actualmente trabaja en la Alcaldía de Bogotá dando apoyo técnico a las políticas de inclusión para la población LGBTIQ+. Daniela lleva más de 10 años trabajando en el sector público por la visibilidad y los derechos de esta población y es la primera participante trans del Desafío en toda su historia”, se lee en el post del ‘Desafío The Box’.

Y con la llegada a la competencia y formar parte del equipo Alpha la sinergia que ha logrado con los demás miembros ha sido más que perfecta, al punto de contar algunas intimidades que estos le han hecho.

En el segundo capítulo, durante una conversación con Maryam, Sensei, Cifuentes, Byron y Bogdan, uno de ellos le cuestionó sobre si la gente se da cuenta o no de que es trans, y aseveró que trata con mucho respecto además que es muy reservada a la hora de conocer a las personas.

Sin embargo, eso no se quedó allí pues Cifuentes le preguntó sobre si le gusta o no alguien de la competencia, pero los chicos se fueron más allá y muy intrigados le pidieron definir cuál sería para “una noche de pasión”. Ante la interrogante señaló a tres de los hombres y uno de ellos está en su equipo.

“Tengo gustos variados, a mí me parece muy guapo Mackarthur, pero él me inspira como más noviecitos ¿Me entiendes? Pero alguien que yo diga que me inspira como sexo salvaje Alfredo, me parece tan varonil, aparte que tengo muy buena referencia de los costeños. Con Byron me casaría porque ya conozco un poquito, sé que es juicioso, que lo da todo, que lava platos”

— Daniela Taborda