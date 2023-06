Daniela del ‘Desafío The Box’ contó cómo inició su proceso de transición

El ‘Desafío The Box’ hizo historia al incorporar entre sus participantes a la primera persona trans que se disputa un puesto dentro de cada una de las cajas de competencia. Es el caso de Daniela Taborda, quien desde el primer día cuando llegó a la casa Alpha no pasó desapercibida. Daniela nació con género masculino, pero a muy temprana edad se auto percibió como mujer.

Tras esta decisión tuvo que enfrentar la discriminación en los colegios convirtiéndose esta en una época difícil a la cual le hizo frente armada de su aplastante personalidad y el amor de su familia, quienes la animaron a expresarse tal y como su naturaleza le indicaba.

Recientemente conversando con la Flaca le confesó cómo fueron sus inicios y quien le apoyaba en lo que sería su proceso de transición. Precisó que tuvo problemas con su papá en ese momento y que debió intervenir su abuelo, hasta que finalmente todo siguió su rumbo. Reveló que la relación con sus tías es más que perfecta, quienes le comparten algunas cosas.

“Yo tengo una prima que es contemporánea conmigo, o sea yo le llevó un año y para mí es como mi hermanita. Entonces mi tía me dejaba ponerme la ropa de mi prima, yo iba a jugar y mi tía me dejaba y a mí me encantaba. Mis tías me daban maquillaje, ellas cosen, son diseñadoras, modistas, pero la familia es incondicional. Hay personas que desarrollan una personalidad diferente por el siempre hecho de no tener a la familia que los apoye”

— Daniela