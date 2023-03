Las redes estallan contra la primera concursante trans del ‘Desafío The Box’

Daniela primera concursante trans del Desafío The Box Foto: Instagram @soydanielataborda

El ‘Desafío The Box’ hará historia al incorporar entre sus participantes a la primera persona trans que se disputará un puesto dentro de cada una de las cajas de competencia a partir de este miércoles 23 de marzo a las 8 de la noche.

Puede leer: Marckarthur el cucuteño del ‘Desafío The Box’ que desata los suspiros en Internet

Y es que desde hace días atrás las redes del programa que paraliza a Colombia ha venido mostrando a cada uno de los participantes, sus profesiones, su vida y en especial la historia detrás de cada uno de ellos.

En el caso de Daniela Taborda el post de presentación no pasó desapercibido y son más los mensajes en contra que en apoyo, esto cuando grande parte de la comunidad digital, los conservadores específicamente, leyeron que se trataba de una activista LGBTIQ+.

Daniel nació con género masculino, pero a muy temprana edad se auto percibió como mujer. Tras esta decisión tuvo que enfrentar la discriminación en los colegios convirtiéndose esta en una época difícil a la cual le hizo frente armada de su aplastante personalidad y el amor de su familia, quienes la animaron a expresarse tal y como su naturaleza le indicaba.

“Actualmente trabaja en la Alcaldía de Bogotá dando apoyo técnico a las políticas de inclusión para la población LGBTIQ+. Daniela lleva más de 10 años trabajando en el sector público por la visibilidad y los derechos de esta población y es la primera participante trans del Desafío en toda su historia”, se lee en el post del ‘Desafío The Box’.

Entre críticas y apoyo a Daniela del ‘Desafío The Box’

Pero esa historia que arrastra desde pequeña de discriminación ha cobrado vida en las reacciones y con mensajes llenos de rechazo no se hicieron esperar y más por parte de quienes no aceptan la diversidad.

“Nació hombre, seguirá siéndolo, y morirá como tal. A fin de cuentas, o se asiste al urólogo o al ginecólogo. Lo que uno se auto perciba, se sienta, se identifique, es irrelevante al designio de la naturaleza. Yo me puedo sentir lo que quiera, pero eso no significa que lo sea” y “Que ‘equitativa’ una competencia donde en algún momento todas las participantes van a tener menstruación (con todas las molestias que implica) y ‘esta’ no porque es que resulta que tiene próstata 🙃 Bravo”.

Sin embargo, no todo fue rechazo pues otra parte de la comunidad digital manifestó su apoyo a la concursante la cual consideran una digna representante de la comunidad sexo diversa en el programa.

Puede leer: Conozca la dramática historia que hay detrás de una participante del ‘Desafío The Box’

“La sociedad está podrida en pensamientos, que triste leer comentarios tan absurdos 😩. ¡Es una mujer y punto! 👏” y “Que mal leer comentarios: que, si es hombre, que, si es mujer, simplemente es humano, y tiene el mismo derecho que las demás personas. Un poquito de empatía señores”.