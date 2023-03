Que no se enteren como su canción: Silvestre Dangond salió de su retiro y volvió a las tarimas

Fanáticos y retractores del intérprete de ‘Loco Paranoico’, pensaban que el anuncio del retiro de la música por parte de Silvestre Dangond meses atrás duraría un largo tiempo. Afirmación que lamentablemente para algunos y para la felicidad de otros no fue así, ya que el cantante vallenato recientemente reapareció en las tarimas y ofreció un concierto.

“Así que me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao familia, chao. Y volveré, cuando lo sienta, y volveré cuando me sienta diferente, y cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes, de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí”

Estas eran las palabras que meses atrás expresó Silvestre en la que sería una de sus últimas presentaciones en el municipio de San Juan del Cesar, en el mes de diciembre del año pasado.

Pero, el retiro del cantante no le duro ni medio año, ya que recientemente se le vio ofreciendo un concierto en un reconocido hotel en México.

Silvestre Dangond volvió de su retiro

En las imágenes publicadas por la cuenta de instagram, @jlproductionsmx, se evidencia como el artista vallenato volvió a las tarimas y ofreció un concierto en el lujoso Hotel Xcaret Arte, ubicado en Playas del Carmen, en territorio mexicano.

De acuerdo con el portal web Primera Línea, Silvestre ofreció a los asistentes una función con una duración de más de dos horas. El mismo medio aseguró que esta presentación fue un caso excepcional y que ni el artista ni su equipo de trabajo han confirmado el retorno absoluto del oriundo de Urumita a los escenarios.

