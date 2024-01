“Dando lástima”: Yeferson Cossio le pide disculpas a su novia por hacerla sufrir y no lo bajan de dramático

Yeferson Cossio terminó siendo criticado en las redes sociales al publicar una historia en la que aparece pidiéndole perdón a su novia, Carolina Gómez, por una serie de reciente acción que llevó a cabo, mostrándose muy emotivo al respecto. Sin embargo, muchos internautas aseguran que esto lo hizo solo para generar “falsa empatía”, tildándolo de dramático en el proceso.

El creador de contenido suele publicar todo tipo de imágenes y videos, la mayoría enfocados en las bromas que le hace a su hermana, Cintia Cossio, y a otros miembros de su familia y amigos, las cuales en algunas ocasiones llegan a ser bastante peligrosas.

Pero también le gusta mostrar otro tipo de detalles como momentos de sus viajes alrededor del mundo, sus costosos vehículos y cómo pasa el tiempo con sus seres queridos, más allá del contexto cómico.

Y a propósito de esto último, Yeferson Cossio publicó una historia en la que aparece acostado en la cama con su novia, aprovechando esta oportunidad para pedirle perdón de manera pública por haber cometido un acto que él considera egoísta: preocuparla por su operación de alargamiento de piernas.

“Yo te lo digo a ti por privado muy a menudo, pero esta vez quiero decírtelo frente a todas las personas que estén viendo esto: amor, quiero frente a todos pedirte disculpas (...) por mi egoísmo”, dijo el creador de contenido haciendo referencia a su operación, indicando que él está al tanto de que fue una intervención innecesaria.

También contó que de su círculo de allegados, a su novia es a quien le ha tocado la peor parte, ya que ella es quien vive con él: “a ella sí le ha tocado mi proceso, a ella le ha tocado que cada noche me despierto (...) unas 30, 35 veces, a ella le ha tocado verme sufrir y pues, ella es viéndolo a uno sin poder hacer nada, con la impotencia, se le aguan los ojos”.

Yeferson Cossio generó “lástima” en las redes sociales

A través de una publicación que logró rescatar la historia de Yeferson Cossio, varios usuarios de Instagram no pudieron evitar dejar sus comentarios sobre lo que opinaban de esta disculpa pública, indicando que era una estrategia para dar “lástima” y generar más vistas, asegurando que el joven ya no es tan popular como antes.

“Qué pereza me da este hombre, qué mala vibra me da”, “Y por qué no le pide perdón en privacidad y te tienes que grabar para hacerlo?”, “Puro drama de este hombre para volver a tener presencia en las redes, falsa empatía” y “Creo que alguien está dando lástima porque perdió el apoyo de los followers” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.