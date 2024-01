“Mis tendones no reaccionan”: Yeferson Cossio confesó que tiene “nervios” por su próxima operación

El reconocido influencer Yeferson Cossio se ha convertido en el centro de atención en los últimos meses luego de someterse a una “dolorosa” intervención quirúrgica para aumentar su estatura. Recientemente, el creador de contenido paisa reveló detalles de cómo avanza su recuperación, pero al parecer, no se encuentra del todo bien para una nueva operación.

En un video compartido en su historia de Instagram, Yeferson aparece acostado en una cama mientras el médico evalúa la movilidad de una de sus piernas, aún fijada con clavos intramedulares. En septiembre de 2023, el antioqueño sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se haría una elongación ósea para extender los huesos de las piernas y así incrementar su altura, de 1,77 a 1,85 centímetros.

De acuerdo con la opinión de los especialistas, este tipo de procedimientos es uno de los más costosos que se conocen en el ámbito médico y la recuperación es muy dolorosa debido a la fractura de los huesos. Generalmente, la cirugía se aplica en casos donde una de las extremidades tiende a ser más pequeña que la otra.

Sin embargo, en el caso de Yeferson se llevó a cabo por cuestiones estéticas. Pese a tener una actitud positiva sobre su pronta mejoría para llevar una vida normal, el influencer no ocultó su preocupación para dar por terminado este proceso médico que lo mantiene en una silla de ruedas.

Yeferson Cossio El influencer mostró cómo avanza su recuperación de elongación ósea para aumentar su estatura. / Foto: Instagram @yefersoncossio

“Revisando que todo siga ok a ver si me pueden operar el 25 de enero. Tengo nervios, quiero salir de esto”, escribió Yeferson en el pie del audiovisual publicado en su cuenta de red social. Continuó su mensaje diciendo: “Aún no es posible, mis tendones no reaccionan del todo bien”.

En el video, se logró escuchar al doctor hacer una sugerencia para la movilidad del tendón a lo que Cossio respondió con un “no” entre risas. Los seguidores continúan a la expectativa sobre su recuperación y esperan que no tengan ningún tipo de complicaciones.